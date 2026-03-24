Coup déjoué

C’è un dato politico, prima ancora che numerico, che emerge con una chiarezza quasi brutale dall’esito del referendum: gli italiani non sono disposti a farsi mettere mano alla Costituzione come fosse un regolamento condominiale. La risposta è stata netta, inequivocabile, perfino rumorosa nella sua semplicità: la Costituzione non si tocca se non dentro un perimetro di condivisione larga, trasversale, autenticamente democratica.

E invece qualcuno aveva pensato di poter forzare la mano. Di tirare dritto. Di trasformare una riforma costituzionale in una prova muscolare. Risultato? Un tonfo. Di quelli che fanno eco.

Il “No” non è stato solo una scelta, è stato un segnale politico pesantissimo. Un messaggio che sa di diffidenza verso chi governa, ma anche di maturità istituzionale di un elettorato che, quando conta davvero, capisce benissimo dove sta il limite. E il limite, stavolta, era stato superato.

C’è poi un altro elemento che merita di essere sottolineato senza troppi giri di parole: in questo passaggio gli italiani hanno mostrato di fidarsi di una sola figura, quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non dei partiti, non delle leadership urlanti, non delle semplificazioni propagandistiche. Solo del garante. Solo di chi incarna l’equilibrio.

È un dettaglio? Nemmeno per sogno. È un giudizio politico.

E dall’altra parte della barricata, la sconfitta del “Sì” ha un volto preciso: quello di Giorgia Meloni. Una sconfitta che non è solo numerica, ma simbolica. Perché questa consultazione era stata caricata di significati, trasformata in una sorta di plebiscito implicito. E quando trasformi un referendum in un test di forza personale, devi essere pronto ad accettarne le conseguenze.

E le conseguenze sono arrivate. Secche.

Il tentativo di accelerare, di piegare la complessità costituzionale a una logica di maggioranza, si è schiantato contro un muro che in Italia, piaccia o no, esiste ancora: quello della diffidenza verso le riforme calate dall’alto. Una memoria storica che ogni tanto riaffiora e rimette tutti al proprio posto.

Qualcuno, nelle stanze del potere, probabilmente aveva sottovalutato questo aspetto. Aveva pensato che bastasse una buona macchina comunicativa, qualche slogan efficace, un po’ di polarizzazione. Ma la Costituzione non è materia da talk show. È un terreno minato, dove ogni passo falso si paga.

E infatti si è pagato.

Golpe sventato

Il y a un fait politique, avant même d’être numérique, qui émerge avec une clarté presque brutale du résultat du référendum : les Italiens ne sont pas disposés à laisser toucher à la Constitution comme s’il s’agissait d’un simple règlement de copropriété. La réponse a été nette, sans équivoque, presque bruyante dans sa simplicité : la Constitution ne se touche pas en dehors d’un cadre de partage large, transversal, authentiquement démocratique.

Et pourtant, certains avaient pensé pouvoir forcer la main. Passer en force. Transformer une réforme constitutionnelle en démonstration de muscles. Résultat ? Une chute. De celles qui résonnent.

Le « Non » n’a pas été seulement un choix, mais un signal politique d’une lourdeur considérable. Un message empreint de méfiance envers ceux qui gouvernent, mais aussi de maturité institutionnelle d’un électorat qui, quand l’enjeu est réel, comprend parfaitement où se situe la limite. Et cette fois, la limite avait été franchie.

Il y a ensuite un autre élément qui mérite d’être souligné sans détour : dans ce passage, les Italiens ont montré qu’ils ne faisaient confiance qu’à une seule figure, celle du Président de la République, Sergio Mattarella. Pas aux partis, pas aux leaderships bruyants, pas aux simplifications propagandistes. Seulement au garant. Seulement à celui qui incarne l’équilibre.

Un détail ? Pas du tout. C’est un jugement politique.

Et de l’autre côté de la barricade, la défaite du « Oui » a un visage précis : celui de Giorgia Meloni. Une défaite qui n’est pas seulement numérique, mais symbolique. Parce que cette consultation avait été chargée de significations, transformée en une sorte de plébiscite implicite. Et quand on transforme un référendum en test de force personnel, il faut être prêt à en assumer les conséquences.

Et les conséquences sont arrivées. Nettes.

La tentative d’accélérer, de plier la complexité constitutionnelle à une logique de majorité, s’est heurtée à un mur qui, en Italie, qu’on le veuille ou non, existe encore : celui de la méfiance envers les réformes imposées d’en haut. Une mémoire historique qui ressurgit parfois et remet chacun à sa place.

Quelqu’un, dans les couloirs du pouvoir, avait probablement sous-estimé cet aspect. Il avait pensé qu’une bonne machine de communication, quelques slogans efficaces, un peu de polarisation suffiraient. Mais la Constitution n’est pas une matière pour les talk-shows. C’est un terrain miné, où chaque faux pas se paie.

Et, en effet, le prix a été payé.