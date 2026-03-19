Référendum

Il prossimo referendum costituzionale è un momento cruciale per tutti noi: un’occasione per riflettere non su astrazioni, ma sulla struttura concreta della democrazia e sul ruolo della magistratura nella vita dei cittadini. Le modifiche proposte agli articoli della Costituzione non sono neutre: incidono sull’autonomia della magistratura, sul suo equilibrio interno e, in ultima analisi, sulla nostra protezione quotidiana come cittadini.

Votare No non significa opporsi al cambiamento per principio. Significa scegliere prudenza, responsabilità e consapevolezza. La magistratura, indipendente e autonoma, garantisce che le leggi siano applicate con imparzialità, che i diritti dei cittadini siano tutelati e che i poteri dello Stato rimangano separati e controllati. Le riforme proposte rischiano di introdurre interferenze politiche nella gestione delle carriere dei magistrati, nella composizione dei vertici e, di conseguenza, nella capacità dei tribunali di operare in totale libertà.

Concretamente, ciò potrebbe tradursi in decisioni più influenzate da pressioni esterne, una maggiore lentezza nell’amministrazione della giustizia e una riduzione della fiducia dei cittadini negli organi giudiziari. Sono effetti che non si percepiscono subito, ma che, nel tempo, incidono profondamente sulla qualità della democrazia e sulla protezione dei diritti individuali.

Votare No è quindi difendere un principio fondamentale: che la giustizia resti imparziale, autonoma e libera da condizionamenti esterni. È una scelta di lungimiranza: non un rifiuto del rinnovamento, ma una garanzia che ogni eventuale riforma futura avvenga con equilibrio, trasparenza e consenso diffuso, senza comprimere le tutele costituzionali.

In un momento in cui i cittadini chiedono sicurezza e certezze, il No è una risposta concreta: preservare l’autonomia della magistratura significa tutelare ogni singolo cittadino, oggi e domani. Non è conservatorismo sterile, ma protezione attiva della democrazia.

Referendum

Le prochain référendum constitutionnel est un moment crucial pour chacun d’entre nous : une occasion de réfléchir, non pas sur des abstractions, mais sur la structure concrète de la démocratie et sur le rôle de la magistrature dans la vie des citoyens. Les modifications proposées aux articles de la Constitution ne sont pas neutres : elles affectent l’autonomie de la magistrature, son équilibre interne et, en fin de compte, la protection quotidienne de nos droits en tant que citoyens.

Voter Non ne signifie pas s’opposer au changement par principe. Cela signifie choisir la prudence, la responsabilité et la conscience des enjeux. La magistrature, indépendante et autonome, garantit que les lois soient appliquées de manière impartiale, que les droits des citoyens soient protégés et que les pouvoirs de l’État restent séparés et contrôlés. Les réformes proposées risquent d’introduire des interférences politiques dans la gestion des carrières des magistrats, dans la composition des instances dirigeantes et, par conséquent, dans la capacité des tribunaux à agir en toute liberté.

Concrètement, cela pourrait se traduire par des décisions plus influencées par des pressions externes, une lenteur accrue dans l’administration de la justice et une diminution de la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires. Ce sont des effets qui ne se perçoivent pas immédiatement, mais qui, avec le temps, affectent profondément la qualité de la démocratie et la protection des droits individuels.

Voter Non, c’est donc défendre un principe fondamental : que la justice reste impartiale, autonome et libre de toute pression extérieure. C’est un choix de long terme : non pas un refus du renouvellement, mais une garantie que toute réforme future se fera avec équilibre, transparence et consensus large, sans compromettre les protections constitutionnelles.

À un moment où les citoyens réclament sécurité et certitudes, le Non est une réponse concrète : préserver l’autonomie de la magistrature signifie protéger chaque citoyen, aujourd’hui et demain. Ce n’est pas un conservatisme stérile, mais une protection active de la démocratie.