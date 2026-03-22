Aux urnes pour la liberté

Ci sono momenti in cui votare non è solo un diritto, ma una presa di posizione sul tipo di società in cui vogliamo vivere. Oggi è uno di quei momenti.

Non sempre è facile orientarsi. Le campagne elettorali semplificano, promettono, a volte confondono. E così cresce il numero degli indecisi, di chi si chiede se valga davvero la pena andare alle urne. La risposta è semplice: sì. Perché quando la posta in gioco è la libertà, l’astensione non è neutralità. È rinuncia.

La libertà, però, ha una caratteristica precisa: non ama le scorciatoie. Non si affida a soluzioni drastiche, né a cambiamenti che rischiano di alterare equilibri costruiti nel tempo. La democrazia vive di pesi e contrappesi, di garanzie, di limiti che non sono ostacoli, ma protezioni.

È proprio nei momenti in cui qualcuno propone di “semplificare” troppo che occorre fermarsi a riflettere. Semplificare può voler dire rendere più efficiente. Ma può anche voler dire togliere tutele, ridurre spazi di confronto, comprimere diritti che, una volta erosi, difficilmente tornano come prima.

Chi è indeciso dovrebbe partire da qui: non da ciò che si promette di ottenere subito, ma da ciò che rischiamo di perdere nel lungo periodo. Perché la libertà non si misura nell’immediato, ma nella capacità di resistere nel tempo.

Andare a votare, quindi, è il primo passo. Il secondo è scegliere con prudenza, con senso di responsabilità, con quella sana diffidenza che la democrazia richiede ogni volta che ci viene chiesto di modificarne gli equilibri.

A volte, difendere la libertà non significa cambiare. Significa avere il coraggio di dire che ciò che esiste, con tutti i suoi limiti, merita di essere preservato.

Alle urne, dunque. Non per abitudine, ma per convinzione. Perché la libertà non si proclama: si difende. Anche, e soprattutto, con una scelta consapevole.

Alle urne per la libertà

Il est des moments où voter n’est pas seulement un droit, mais une prise de position sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Aujourd’hui est l’un de ces moments.

Il n’est pas toujours facile de s’orienter. Les campagnes électorales simplifient, promettent, parfois embrouillent. Et ainsi augmente le nombre des indécis, de ceux qui se demandent s’il vaut vraiment la peine de se rendre aux urnes. La réponse est simple : oui. Car lorsque l’enjeu est la liberté, l’abstention n’est pas une neutralité. C’est un renoncement.

La liberté, cependant, a une caractéristique précise : elle n’aime pas les raccourcis. Elle ne se fie ni à des solutions drastiques, ni à des changements susceptibles d’altérer des équilibres construits au fil du temps. La démocratie vit d’équilibres et de contrepoids, de garanties, de limites qui ne sont pas des obstacles, mais des protections.

C’est précisément dans les moments où certains proposent de « simplifier » à l’excès qu’il faut s’arrêter pour réfléchir. Simplifier peut vouloir dire rendre plus efficace. Mais cela peut aussi signifier enlever des garanties, réduire les espaces de débat, comprimer des droits qui, une fois érodés, reviennent difficilement comme avant.

Les indécis devraient partir de là : non pas de ce que l’on promet d’obtenir immédiatement, mais de ce que nous risquons de perdre à long terme. Car la liberté ne se mesure pas dans l’instant, mais dans sa capacité à résister dans le temps.

Aller voter est donc le premier pas. Le second est de choisir avec prudence, avec sens des responsabilités, avec cette saine méfiance que la démocratie exige chaque fois qu’il nous est demandé d’en modifier les équilibres.

Parfois, défendre la liberté ne signifie pas changer. Cela signifie avoir le courage de dire que ce qui existe, avec toutes ses limites, mérite d’être préservé.

Aux urnes, donc. Non par habitude, mais par conviction. Car la liberté ne se proclame pas : elle se défend. Aussi, et surtout, par un choix conscient.

Se vuoi, Piero, posso anche darti una versione con qualche sfumatura ancora più “valdostana”, più vicina al registro politico locale francofono.