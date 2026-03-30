Indignation en mots

Domenica delle Palme, Gerusalemme: il Cardinale Pietro Pizzaballa e Monsignor Ielpo vengono bloccati all’ingresso del Santo Sepolcro dalla polizia israeliana. Grosso problema, enorme imbarazzo internazionale. Il governo italiano – quello di Giorgia Meloni – reagisce… a parole.

Prima c’è lo “sdegno”, tuono politico-ecclesiastico che dovrebbe scuotere Tel Aviv. Poi, però, arriva il colpo di genio digitale: sui social lo “sdegno” sparisce. Al suo posto, la parola più morbida, più gentile, più… innocua: “protesta”. È come trasformare un pugno nello stomaco in una pacca sulla spalla.

Ecco la nuova diplomazia social: prima scrivi forte, poi cancelli e fai finta di niente. Il Cardinale non entra in chiesa? Tranquilli, sui feed ufficiali tutto è sotto controllo. Nessun problema, basta cambiare una parola. “Sdegno” era pericoloso, poteva sembrare troppo arrabbiato. “Protesta” invece… fa più buon viso a cattivo gioco.

C’è qualcosa di comico in questa operazione. La nota iniziale era chiara, netta, grave: un cardinale bloccato e una libertà di religione violata. Poi arriva l’editing posticcio, la censura bon ton, e il governo diventa un mago della parola: cancella “sdegno” e tutto sembra risolto. Come dire: “Non è successo nulla, tranquilli, abbiamo solo protestato educatamente”.

Il risultato è grottesco: una vicenda seria, un fatto di portata internazionale, ridotto a un teatrino di verbali, screenshot e post social. È il governo della parola vuota, dove la sostanza conta meno della forma, e dove un semplice copia-incolla fa miracoli diplomatici che la realtà smentirà subito dopo.

Nell’era dei social e dei comunicati su misura, perfino il dolore e la rabbia diventano intercambiabili. Lo “sdegno” non passa più il filtro, la “protesta” sì. Alla fine, i fatti restano quelli veri: un cardinale bloccato, una libertà calpestata. Ma sui social, tutto è sotto controllo, perché basta cambiare una parola e sembriamo a posto con la coscienza.

Sdegno parolaio: la nuova arte della diplomazia italiana.

Sdegno parolaio

Dimanche des Rameaux, Jérusalem : le Cardinal Pietro Pizzaballa et Monseigneur Ielpo se voient bloqués à l’entrée du Saint-Sépulcre par la police israélienne. Gros problème, immense embarras international. Le gouvernement italien – celui de Giorgia Meloni – réagit… avec des mots.

D’abord, il y a l’“indignation”, ton politique-ecclésiastique censé secouer Tel-Aviv. Puis, arrive le coup de génie digital : sur les réseaux sociaux, l’“indignation” disparaît. À sa place, un mot plus doux, plus poli, plus… inoffensif : “protestation”. C’est comme transformer un coup de poing dans l’estomac en tape amicale sur l’épaule.

Voici la nouvelle diplomatie sociale : d’abord tu écris fort, puis tu effaces et fais comme si de rien n’était. Le Cardinal n’entre pas à l’église ? Pas de panique, sur les flux officiels, tout est sous contrôle. Aucun problème, il suffit de changer un mot. “Indignation” était dangereux, pouvait paraître trop en colère. “Protestation”, en revanche… donne plus l’impression de jouer le jeu poliment.

Il y a quelque chose de comique dans cette opération. La note initiale était claire, nette, grave : un cardinal bloqué et une liberté religieuse violée. Puis arrive le montage postérieur, la censure bon ton, et le gouvernement devient un magicien des mots : il efface “indignation” et tout semble réglé. Comme pour dire : “Rien ne s’est passé, tranquilles, nous avons seulement protesté poliment.”

Le résultat est grotesque : une affaire sérieuse, un événement d’envergure internationale, réduit à un petit théâtre de procès-verbaux, captures d’écran et posts sociaux. C’est le gouvernement du mot vide, où la substance compte moins que la forme, et où un simple copier-coller produit des miracles diplomatiques que la réalité démentira aussitôt après.

À l’ère des réseaux sociaux et des communiqués sur mesure, même la douleur et la colère deviennent interchangeables. L’“indignation” ne passe plus le filtre, la “protestation” oui. À la fin, les faits restent les mêmes : un cardinal bloqué, une liberté piétinée. Mais sur les réseaux sociaux, tout est sous contrôle, car il suffit de changer un mot pour donner l’impression d’être en règle avec sa conscience.

Indignation en mots : le nouvel art de la diplomatie italienne.