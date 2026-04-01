Et pour seul toit, cavernes et ponts

C’è un limite oltre il quale non è più questione di economia, ma di dignità. E quel limite, per molti italiani, è stato superato da un pezzo.

Si continua a parlare di crescita, di ripresa, di numeri che “tengono”, mentre nella vita reale tutto aumenta: bollette, carburanti, servizi, tasse dirette e indirette. E, come se non bastasse, arrivano nuovi obblighi mascherati da tutele. L’ultimo in ordine di tempo è l’assicurazione contro le calamità naturali per le imprese: un altro costo fisso, un altro pezzo di ossigeno sottratto a chi lavora.

La chiamano prevenzione, la vendono come sicurezza. Ma nella sostanza è un trasferimento di responsabilità: lo Stato arretra e il cittadino paga. Sempre. Comunque. Senza alternative.

Intanto si moltiplicano gli oneri di gestione, le micro-imposte, i balzelli infilati ovunque come chiodi in una tavola già crepata. Il risultato è semplice: chi produce, chi apre una partita IVA, chi tiene in piedi un’attività, si ritrova schiacciato da un sistema che non lascia respiro. Non è più una pressione fiscale, è una compressione esistenziale.

E mentre si chiede sempre di più a chi paga, si continua a strizzare l’occhio a chi non paga. Condoni, sanatorie, rottamazioni: cambiano i nomi, ma la sostanza resta. Un messaggio devastante: essere onesti non conviene. Anzi, penalizza.

Nel frattempo, il cittadino contribuisce anche a mantenere un sistema mediatico che spesso sembra vivere su un altro pianeta. Il canone televisivo continua a essere imposto, e in cambio si riceve una programmazione che, salvo rare eccezioni, sembra più interessata al pettegolezzo che all’informazione. Una narrazione fatta di personaggi costruiti, scandali da salotto, “artisti” senza arte né spessore, buoni solo a riempire palinsesti sempre più vuoti di contenuti. Qualche programma serio resiste, è vero, ma come un’oasi in un deserto di superficialità.

E poi c’è il carburante. Un termometro impietoso. Sale, scende di qualche centesimo e poi risale ancora. Un giorno sì e l’altro pure. Senza spiegazioni convincenti, senza una reale strategia di contenimento. Solo la sensazione costante di essere esposti, vulnerabili, alla mercé di dinamiche che nessuno governa davvero.

Il quadro che emerge è quello di un Paese in cui il costo di vivere, lavorare e semplicemente esistere continua a crescere, mentre il reddito reale resta fermo o arretra. E allora la provocazione diventa quasi una previsione: di questo passo, gli italiani onesti saranno costretti a scegliere tra pagare tutto o vivere.

E quando pagare tutto diventa impossibile, resta una sola via: ridurre, tagliare, rinunciare. Fino all’estremo. Fino all’immagine, amara ma sempre meno irreale, di persone costrette a rifugiarsi sotto un ponte, in una caverna, in una baracca di fortuna. Non per scelta, ma per necessità.

Non è catastrofismo. È la traiettoria che si intravede guardando la somma di piccoli provvedimenti che, uno dopo l’altro, stanno erodendo la base stessa della società produttiva.

Si continua a chiedere sacrifici, senza mai ridurre davvero il peso complessivo. Si invoca responsabilità, ma la si pretende sempre dagli stessi. E intanto cresce una frattura silenziosa, quella tra chi regge ancora e chi ha già mollato.

“Caverne e ponti” non è solo un’immagine. È un rischio concreto. E forse, prima di arrivarci davvero, varrebbe la pena fermarsi e chiedersi dove stiamo andando. Perché un Paese che costringe i suoi cittadini a sopravvivere invece che vivere è un Paese che ha già perso qualcosa di essenziale.

E per tetto caverne e ponti

Il existe une limite au-delà de laquelle il n’est plus question d’économie, mais de dignité. Et cette limite, pour beaucoup d’Italiens, est dépassée depuis longtemps.

On continue de parler de croissance, de reprise, de chiffres qui « tiennent », alors que dans la vie réelle tout augmente : factures, carburants, services, impôts directs et indirects. Et comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles obligations arrivent, déguisées en protections. La dernière en date est l’assurance contre les catastrophes naturelles pour les entreprises : un coût fixe supplémentaire, une nouvelle part d’oxygène retirée à ceux qui travaillent.

On appelle cela de la prévention, on le vend comme de la sécurité. Mais en réalité, il s’agit d’un transfert de responsabilité : l’État recule et le citoyen paie. Toujours. Quoi qu’il arrive. Sans alternative.

Pendant ce temps, les charges de gestion se multiplient, les micro-impôts, les taxes disséminées partout comme des clous dans une planche déjà fissurée. Le résultat est simple : ceux qui produisent, ceux qui ouvrent une activité, ceux qui la maintiennent en vie, se retrouvent écrasés par un système qui ne laisse aucun répit. Ce n’est plus une pression fiscale, c’est une compression existentielle.

Et tandis qu’on demande toujours davantage à ceux qui paient, on continue de fermer les yeux sur ceux qui ne paient pas. Amnisties fiscales, régularisations, remises de dettes : les noms changent, mais le fond reste le même. Un message dévastateur : être honnête ne paie pas. Pire encore, cela pénalise.

Entre-temps, le citoyen contribue aussi à financer un système médiatique qui semble souvent vivre sur une autre planète. La redevance télévisuelle continue d’être imposée et, en échange, on reçoit une programmation qui, à de rares exceptions près, paraît plus intéressée par les ragots que par l’information. Une narration faite de personnages construits, de scandales de salon, « d’artistes » sans art ni profondeur, bons seulement à remplir des grilles de programmes toujours plus vides de contenu. Quelques émissions sérieuses résistent, c’est vrai, mais comme des oasis dans un désert de superficialité.

Et puis il y a le carburant. Un thermomètre impitoyable. Il monte, baisse de quelques centimes, puis remonte encore. Un jour oui, un jour aussi. Sans explications convaincantes, sans véritable stratégie de maîtrise. Seulement la sensation constante d’être exposés, vulnérables, à la merci de dynamiques que personne ne gouverne réellement.

Le tableau qui se dessine est celui d’un pays où le coût de la vie, du travail et, tout simplement, de l’existence ne cesse d’augmenter, tandis que le revenu réel stagne ou recule. Alors la provocation devient presque une prévision : à ce rythme, les Italiens honnêtes seront contraints de choisir entre tout payer ou vivre.

Et lorsque tout payer devient impossible, il ne reste qu’une seule voie : réduire, couper, renoncer. Jusqu’à l’extrême. Jusqu’à l’image, amère mais de moins en moins irréelle, de personnes contraintes de se réfugier sous un pont, dans une caverne, dans une baraque de fortune. Non par choix, mais par nécessité.

Ce n’est pas du catastrophisme. C’est la trajectoire que l’on entrevoit en regardant l’accumulation de petites mesures qui, les unes après les autres, érodent la base même de la société productive.

On continue de demander des sacrifices, sans jamais réellement alléger le poids global. On invoque la responsabilité, mais on l’exige toujours des mêmes. Et pendant ce temps, une fracture silencieuse s’élargit : celle entre ceux qui tiennent encore et ceux qui ont déjà lâché.

« Cavernes et ponts » n’est pas seulement une image. C’est un risque concret. Et peut-être, avant d’y arriver vraiment, vaudrait-il la peine de s’arrêter et de se demander où nous allons. Car un pays qui contraint ses citoyens à survivre au lieu de vivre est un pays qui a déjà perdu quelque chose d’essentiel.