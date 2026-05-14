Quand la politique se déplace au tribunal

C’è un vizio sempre più diffuso nella vita pubblica: quello di trasformare ogni conflitto politico in una questione giudiziaria. Non perché ci sia necessariamente un reato, non perché ci sia un danno concreto da risarcire, ma perché la politica – quando non sa o non vuole più decidere – cerca un’altra sede in cui spostare lo scontro.

E quella sede, sempre più spesso, diventa il tribunale.

È un passaggio sottile ma decisivo: non si discute più nel merito delle scelte, delle opportunità, delle coerenze politiche o delle responsabilità istituzionali. Si preferisce la scorciatoia della denuncia, del ricorso, dell’esposto. Come se il diritto potesse sostituire la politica. Come se un giudice potesse stabilire ciò che dovrebbe essere deciso nel confronto tra eletti, maggioranze e opposizioni.

Il punto non è negare il diritto di rivolgersi alla magistratura. Quello resta sacrosanto quando ci sono ipotesi di reato, violazioni di norme, danni personali o patrimoniali. Il problema nasce quando questo strumento diventa una forma ordinaria di lotta politica, una continuazione del dibattito con altri mezzi, ma fuori dal campo democratico.

Perché lì cambia la natura stessa del conflitto.

La politica vive di legittimazione popolare, di consenso, di confronto pubblico. Il giudice no: il giudice applica norme, non misura equilibri politici. E quando si confondono questi due piani, si rischia di produrre un cortocircuito pericoloso.

Da un lato si svuota la politica, ridotta a teatro di scontri delegati ai tribunali. Dall’altro si sovraccarica la magistratura di una funzione impropria, quasi salvifica, che non le appartiene. Il risultato è una doppia distorsione: la politica si deresponsabilizza e la giustizia si politicizza, anche solo per riflesso.

C’è poi un altro effetto, più silenzioso ma altrettanto grave: la delegittimazione reciproca. Chi perde la battaglia politica non riconosce più la sconfitta, ma cerca una rivincita giudiziaria. Chi vince, si sente comunque sotto assedio. E così il conflitto non si chiude mai, si trascina, si sposta di livello in livello, senza mai tornare dove dovrebbe stare: nelle sedi democratiche.

Il paradosso è che tutto questo nasce spesso da questioni che hanno poco o nulla di penale. Sono vertenze politiche, dispute su incarichi, equilibri interni, scelte amministrative controverse. Materia da consiglio regionale, da assemblee, da dibattito pubblico. Non da aula penale.

E invece si finisce per chiedere alla magistratura di dire ciò che la politica non ha il coraggio o la forza di chiarire da sé.

Forse il punto vero è questo: una politica che non riesce più a reggere il conflitto al suo interno tende a esternalizzarlo. E quando lo esternalizza troppo, smette semplicemente di essere politica.

Resta solo una lunga attesa di sentenze che non dovrebbero mai arrivare, perché la risposta – nel bene o nel male – dovrebbe essere già stata data dagli elettori e dal confronto tra rappresentanti.

E quando la politica arriva a questo punto, non è la magistratura ad aver invaso il campo. È la politica ad averlo abbandonato. (ha collaborato Jean-Paul Savourel)

Quando la politica si trasferisce in tribunale

Il existe une dérive de plus en plus fréquente dans la vie publique : transformer chaque conflit politique en affaire judiciaire. Non pas parce qu’il y aurait nécessairement une infraction, non pas parce qu’un dommage civil serait avéré, mais parce que la politique – lorsqu’elle ne sait plus ou ne veut plus trancher – cherche un autre terrain où déplacer le conflit.

Et ce terrain devient, de plus en plus souvent, le tribunal.

C’est un glissement discret mais fondamental : on ne discute plus du fond des choix, des opportunités, des cohérences politiques ou des responsabilités institutionnelles. On préfère la voie rapide de la plainte, du recours, du signalement. Comme si le droit pouvait remplacer la politique. Comme si un juge pouvait trancher ce qui devrait relever du débat entre élus, majorités et oppositions.

Le point n’est pas de nier le droit de saisir la justice. Celui-ci reste sacro-saint lorsqu’il existe des infractions, des violations de la loi, des atteintes personnelles ou patrimoniales. Le problème apparaît lorsque cet outil devient une forme ordinaire de lutte politique, une continuation du débat par d’autres moyens, mais hors du champ démocratique.

Car à ce moment-là, la nature même du conflit change.

La politique repose sur la légitimité populaire, sur le consensus, sur le débat public. Le juge, lui, applique des règles : il ne mesure pas des équilibres politiques. Et lorsque ces deux sphères se confondent, on crée un court-circuit dangereux.

D’un côté, on vide la politique de sa substance, réduite à un théâtre de conflits délégués aux tribunaux. De l’autre, on surcharge la justice d’une fonction qui n’est pas la sienne, presque salvatrice, mais impropre. Le résultat est une double distorsion : la politique se déresponsabilise et la justice se politise, ne serait-ce que par ricochet.

Il y a aussi un effet plus silencieux, mais tout aussi grave : la délégitimation mutuelle. Celui qui perd la bataille politique ne reconnaît plus la défaite, mais cherche une revanche judiciaire. Celui qui gagne se sent malgré tout sous pression. Et ainsi le conflit ne se termine jamais : il se déplace, se prolonge, change de niveau sans jamais revenir là où il devrait rester — dans les institutions démocratiques.

Le paradoxe, c’est que tout cela concerne souvent des questions qui n’ont que peu ou rien de pénal. Ce sont des conflits politiques, des disputes sur des nominations, des équilibres internes, des choix administratifs controversés. Matière pour les conseils, les assemblées, le débat public. Pas pour les tribunaux pénaux.

Et pourtant, on en vient à demander à la justice de dire ce que la politique n’a pas la force ou le courage de clarifier elle-même.

Peut-être que le vrai problème est là : une politique qui n’arrive plus à supporter son propre conflit interne tend à l’externaliser. Et lorsqu’elle l’externalise trop, elle cesse tout simplement d’être de la politique.

Il ne reste alors qu’une longue attente de décisions judiciaires qui ne devraient jamais arriver, parce que la réponse – dans un sens ou dans l’autre – devrait déjà avoir été donnée par les électeurs et par le débat entre représentants.

Et lorsque la politique en arrive là, ce n’est pas la justice qui a envahi son champ. C’est la politique qui l’a abandonné. (avec la collaboration de Jean-Paul Savourel)