L’autonomie suspendue à un appel

La decadenza di Renzo Testolin apre una crisi istituzionale reale, ma la risposta politica dell’Union Valdôtaine punta a congelarla attraverso l’appello. Tra effetti giuridici sospesi e ordinaria amministrazione, il rischio è trasformare le regole in uno strumento da piegare alla convenienza.

C’è un momento preciso in cui una crisi smette di essere tecnica e diventa politica. Quel momento, in Valle d’Aosta, è già arrivato. La decadenza di Renzo Testolin è immediata: non interpretata, non rinviata, non “gestita”. Da quel momento si apre l’interim, si entra nell’ordinaria amministrazione e il sistema istituzionale prende atto di una rottura.

Ma è qui che la politica decide di non fermarsi. Perché la vera partita non si gioca sulla sentenza, ma sull’appello. Con il ricorso, infatti, tutto cambia: la norma prevede la sospensione immediata degli effetti della sentenza, il reintegro pieno dei poteri e il ritorno a una condizione ex ante. Come se nulla fosse accaduto.

E allora la domanda diventa inevitabile: siamo davanti a una soluzione o a una sospensione della realtà?

Nel frattempo, la macchina istituzionale si muove. Il Consiglio regionale è convocato da martedì pomeriggio a giovedì. Si partirà con la presa d’atto della sentenza, poi la conferenza dei capigruppo dovrà impostare i lavori e far scattare i sessanta giorni per la costituzione di un nuovo governo. Sessanta giorni che, però, potrebbero restare sulla carta: l’appello li congelerebbe, sospendendo di fatto il percorso.

Il risultato è un Consiglio formalmente attivo ma politicamente immobile. Senza atti urgenti, senza decisioni indifferibili, senza una direzione. Un passaggio istituzionale che consuma tempo per riportare tutto com’era prima.

Non c’è alcuna criticità giuridica sugli atti adottati prima della sentenza: erano pienamente legittimi. Il problema non è il passato. Il problema è il presente. Perché qui non siamo di fronte a una crisi da risolvere, ma a una crisi da sospendere. Non si cerca una soluzione politica, ma un meccanismo per evitare le conseguenze politiche.

Ed è in questo passaggio che si consuma la contraddizione più grave. L’Union Valdôtaine richiama la stabilità. Ma questa non nasce dal rispetto delle regole: nasce dalla loro temporanea neutralizzazione. Non si ricostruisce un equilibrio, lo si congela. Tutto torna formalmente al suo posto. Ma resta una sentenza che parla di ineleggibilità, resta una norma sui limiti di mandato forzata, resta una politica che sceglie di guadagnare tempo invece di assumersi responsabilità.

E il tempo, in politica, non è mai neutro. Può essere responsabilità oppure rinvio. Qui assomiglia molto alla seconda.

Perché la vera domanda è semplice: può una comunità che fonda la propria autonomia sulle regole permettersi di trattarle come variabili?

La risposta, per ora, è nei fatti. E i fatti dicono che anche nelle realtà più piccole, anche in un’autonomia che ama raccontarsi come modello, esiste la tentazione di piegare le regole alla convenienza del momento. Di considerarle elastiche, negoziabili, aggirabili.

Piccoli territori, certo. Ma con gli stessi vizi delle grandi democrazie in crisi. Anche qui c’è chi si sente al di sopra delle regole, chi interpreta il mandato come una legittimazione personale e non come un limite. Piccoli Trump crescono, convinti di essere unti dal Signore e autorizzati a restare, comunque vada.

È lì che nasce la vera fragilità delle istituzioni: non nelle sentenze, ma nell’idea che le regole valgano solo finché non danno fastidio. E quando la politica arriva a questo punto, l’autonomia non è più una forza. È solo un alibi.

L’autonomia appesa a un appello

La déchéance de Renzo Testolin ouvre une crise institutionnelle réelle, mais la réponse politique de l’Union Valdôtaine consiste à tenter de la geler à travers l’appel. Entre effets juridiques suspendus et gestion des affaires courantes, le risque est de transformer les règles en un outil modelable selon les convenances.

Il existe un moment précis où une crise cesse d’être technique pour devenir politique. En Vallée d’Aoste, ce moment est déjà arrivé. La déchéance de Renzo Testolin est immédiate : ni interprétée, ni différée, ni “gérée”. À partir de là s’ouvre l’intérim, on entre dans la gestion ordinaire des affaires et le système institutionnel prend acte d’une rupture.

Mais c’est ici que la politique décide de ne pas s’arrêter. Car la véritable bataille ne se joue pas sur le jugement, mais sur l’appel. Avec le recours, en effet, tout change : la norme prévoit la suspension immédiate des effets de la sentence, la réintégration pleine des pouvoirs et un retour à la situation ex ante. Comme si rien ne s’était passé.

Et la question devient inévitable : sommes-nous face à une solution ou à une suspension de la réalité ?

Pendant ce temps, la machine institutionnelle continue de tourner. Le Conseil régional est convoqué de mardi après-midi à jeudi. On commencera par la prise d’acte du jugement, puis la conférence des chefs de groupe devra organiser les travaux et déclencher le délai de soixante jours pour la formation d’un nouveau gouvernement. Soixante jours qui, cependant, pourraient rester théoriques : l’appel les gèlerait, suspendant de fait le processus.

Le résultat est un Conseil formellement actif mais politiquement immobile. Sans actes urgents, sans décisions indifférables, sans direction claire. Un passage institutionnel qui consomme du temps pour ramener tout à l’état initial.

Il n’y a aucune critique juridique sur les actes adoptés avant la sentence : ils étaient pleinement légitimes. Le problème n’est pas le passé. Le problème est le présent. Car il ne s’agit pas ici de résoudre une crise, mais de la suspendre. On ne cherche pas une solution politique, mais un mécanisme pour éviter ses conséquences.

Et c’est dans ce passage que se révèle la contradiction la plus grave. L’Union Valdôtaine invoque la stabilité. Mais celle-ci ne naît pas du respect des règles : elle naît de leur neutralisation temporaire. On ne reconstruit pas un équilibre, on le gèle. Tout revient formellement à sa place. Mais demeure une décision judiciaire qui parle d’inéligibilité, demeure une norme sur les limites de mandat forcée, demeure une politique qui choisit de gagner du temps plutôt que d’assumer ses responsabilités.

Et le temps, en politique, n’est jamais neutre. Il peut être responsabilité ou renvoi. Ici, il ressemble fortement à la seconde option.

Car la vraie question est simple : une communauté qui fonde son autonomie sur les règles peut-elle se permettre de les traiter comme des variables ?

La réponse, pour l’instant, est dans les faits. Et les faits disent que même dans les réalités les plus petites, même dans une autonomie qui aime se raconter comme un modèle, la tentation existe de plier les règles à la convenance du moment. De les considérer comme élastiques, négociables, contournables.

Petits territoires, certes. Mais avec les mêmes travers que les grandes démocraties en crise. Ici aussi, il y a ceux qui se sentent au-dessus des règles, ceux qui interprètent leur mandat comme une légitimation personnelle et non comme une limite. De petits “Trump” en devenir, convaincus d’être élus par une sorte de grâce supérieure et autorisés à rester, quoi qu’il arrive.

C’est là que naît la véritable fragilité des institutions : non pas dans les jugements, mais dans l’idée que les règles ne valent que lorsqu’elles ne dérangent pas. Et quand la politique en arrive là, l’autonomie n’est plus une force. Elle devient seulement un alibi.