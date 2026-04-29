Les trois singe

Tra silenzi, indifferenza e istituzioni assenti, il racconto di una lettrice diventa lo specchio di una comunità che rischia di smarrire il senso stesso della solidarietà.

C’è un’immagine antica, quasi abusata, ma terribilmente attuale: quella delle tre scimmie. Non vedo, non sento, non parlo. Un simbolo che, da ammonimento morale, si è trasformato col tempo in una fotografia spietata di certi comportamenti collettivi. E oggi, leggendo la lettera di una nostra lettrice, viene il sospetto che quella immagine non sia più un’allegoria lontana, ma un ritratto fin troppo vicino.

Perché la violenza non è solo quella che lascia lividi visibili. Esiste una violenza più sottile, carsica, che scorre sotto la superficie delle relazioni quotidiane. È la violenza dell’indifferenza. Quella che non alza la voce, non rompe vetri, non fa notizia. Ma consuma, giorno dopo giorno, la dignità delle persone.

La storia che ci è stata raccontata non è solo un fatto privato. È una crepa dentro la nostra comunità. Una crepa che parla di isolamento, di solitudine, di diritti fondamentali calpestati. L’acqua negata – bene essenziale, simbolo stesso della vita – diventa qui qualcosa di più: una metafora potente di un’umanità che si ritrae, che si chiude, che smette di riconoscere l’altro.

E allora la domanda diventa inevitabile: dove siamo? Dove sono i vicini, le istituzioni, quella rete sociale di cui tanto ci riempiamo la bocca nei convegni e nelle celebrazioni? Le panchine rosse, gli eventi, i discorsi sulla solidarietà rischiano di diventare scenografie vuote se non trovano riscontro nella quotidianità. Se restano vernice, senza sostanza.

Il punto non è negare l’importanza dei simboli. Il punto è che i simboli, senza coerenza, diventano alibi. E l’alibi più comodo è sempre lo stesso: “non è affar mio”. È lì che nasce il deserto di cui parla la lettrice. Un deserto che non è geografico, ma umano.

E le istituzioni? Anche qui il silenzio pesa. Perché quando un cittadino denuncia la privazione di un bene primario e non trova risposte, non è solo un problema amministrativo. È una frattura nel patto di fiducia. È la sensazione – devastante – che la tutela dei diritti possa diventare opzionale.

Attenzione però: sarebbe troppo facile trasformare questa vicenda in un atto d’accusa generico. Il rischio è sempre quello di indignarsi per un giorno e dimenticare il giorno dopo. Il vero nodo è culturale. È una progressiva perdita di empatia, una sorta di anestesia collettiva che ci rende spettatori distratti anche quando il dramma si consuma accanto a noi.

La lettrice, con una scelta dolorosa ma lucida, decide di andarsene. Di ricostruire altrove ciò che qui non ha trovato. È una sconfitta, inutile girarci intorno. Non solo per lei, ma per tutta la comunità. Perché ogni volta che qualcuno se ne va per mancanza di ascolto, perdiamo un pezzo di noi.

E allora forse le tre scimmie non sono più solo un simbolo da citare. Sono una responsabilità da rifiutare. Vedere, ascoltare, parlare: tre verbi semplici, quasi banali, che però oggi assumono un valore rivoluzionario.

Perché la solidarietà non è un evento. È una scelta quotidiana. E una comunità che smette di praticarla, lentamente, smette anche di esistere.

Le tre scimmie

Entre silences, indifférence et institutions absentes, le témoignage d’une lectrice devient le miroir d’une communauté qui risque de perdre le sens même de la solidarité.

Il existe une image ancienne, presque galvaudée, mais terriblement actuelle : celle des trois singes. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Un symbole qui, d’avertissement moral, s’est transformé au fil du temps en une photographie implacable de certains comportements collectifs. Et aujourd’hui, à la lecture de la lettre d’une de nos lectrices, on en vient à se demander si cette image n’est plus une allégorie lointaine, mais bien un portrait trop proche.

Car la violence n’est pas seulement celle qui laisse des traces visibles. Il en existe une autre, plus subtile, souterraine, qui circule sous la surface des relations quotidiennes. C’est la violence de l’indifférence. Celle qui ne crie pas, ne brise pas de vitres, ne fait pas la une. Mais qui, jour après jour, érode la dignité des personnes.

L’histoire qui nous a été racontée n’est pas seulement un fait privé. C’est une fissure au cœur de notre communauté. Une fissure qui parle d’isolement, de solitude, de droits fondamentaux piétinés. L’eau refusée – bien essentiel, symbole même de la vie – devient ici bien plus qu’un simple fait : une métaphore puissante d’une humanité qui se replie sur elle-même, qui se ferme, qui cesse de reconnaître l’autre.

Dès lors, la question devient inévitable : où sommes-nous ? Où sont les voisins, les institutions, ce tissu social dont on parle tant lors des conférences et des célébrations ? Les bancs rouges, les événements, les discours sur la solidarité risquent de devenir des décors vides s’ils ne trouvent pas d’écho dans la vie quotidienne. S’ils restent de la peinture, sans substance.

Le problème n’est pas de nier l’importance des symboles. Le problème, c’est que sans cohérence, les symboles deviennent des alibis. Et l’alibi le plus confortable est toujours le même : « ce n’est pas mon affaire ». C’est là que naît le désert dont parle la lectrice. Un désert qui n’est pas géographique, mais humain.

Et les institutions ? Ici aussi, le silence pèse. Car lorsqu’un citoyen dénonce la privation d’un bien essentiel sans obtenir de réponse, ce n’est pas seulement un problème administratif. C’est une rupture du pacte de confiance. C’est le sentiment – dévastateur – que la protection des droits peut devenir optionnelle.

Attention toutefois : il serait trop facile de transformer cette affaire en accusation générale. Le risque est toujours le même : s’indigner un jour et oublier le lendemain. Le véritable enjeu est culturel. C’est une perte progressive d’empathie, une sorte d’anesthésie collective qui nous transforme en spectateurs distraits, même lorsque le drame se joue à côté de nous.

La lectrice, par un choix douloureux mais lucide, décide de partir. De reconstruire ailleurs ce qu’elle n’a pas trouvé ici. C’est un échec, inutile de se voiler la face. Pas seulement pour elle, mais pour toute la communauté. Car chaque fois que quelqu’un part faute d’avoir été écouté, c’est une part de nous que nous perdons.

Alors peut-être que les trois singes ne sont plus seulement un symbole à citer. Ils deviennent une responsabilité à refuser. Voir, écouter, parler : trois verbes simples, presque banals, qui prennent aujourd’hui une portée révolutionnaire.

Parce que la solidarité n’est pas un événement. C’est un choix quotidien. Et une communauté qui cesse de la pratiquer, lentement, cesse aussi d’exister.