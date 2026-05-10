Plan logement fake

C’erano una volta le “grandi opere” annunciate in conferenza stampa. Oggi ci sono i grandi numeri sparati nei titoli. Centomila nuovi alloggi in dieci anni. Sessantamila case popolari recuperate. Housing sociale. Canoni calmierati. Investimenti privati pronti a scendere in campo. Una promessa confezionata bene, venduta meglio, ma che rischia di schiantarsi contro un dettaglio fastidioso: la realtà.

Il cosiddetto “Piano casa” sbandierato dal governo di Giorgia Meloni sembra infatti più una campagna elettorale permanente che un progetto concretamente cantierabile. Perché i numeri, da soli, non costruiscono appartamenti. Servono soldi, procedure, personale tecnico, autorizzazioni, imprese, aree disponibili e soprattutto tempi compatibili con la macchina amministrativa italiana. E qui arriva il nodo politico: quei tempi non esistono.

La propaganda racconta una rivoluzione abitativa. La tecnica racconta un’altra storia.

Recuperare sessantamila alloggi popolari significa intervenire su patrimoni immobiliari spesso degradati, bloccati da problemi strutturali, energetici, catastali e burocratici. In molte regioni mancano perfino le mappature aggiornate degli immobili ERP inutilizzati. Prima ancora di aprire un cantiere servono verifiche, progettazioni, gare d’appalto, autorizzazioni urbanistiche, adeguamenti antisismici e certificazioni energetiche. Chiunque abbia amministrato un comune medio italiano sa che bastano i ricorsi e le procedure per divorarsi anni interi.

E poi c’è il grande convitato di pietra: i privati.

Il governo parla di investimenti privati come se bastasse evocare il mercato per vedere comparire gru e palazzi. Ma i privati investono dove esiste convenienza economica, certezza normativa e redditività. Oggi invece il settore immobiliare vive costi elevati dei materiali, tassi ancora pesanti, margini ridotti e un quadro normativo mutevole. Tradotto: nessun grande investitore serio immobilizza capitali per operazioni sociali a rendimento limitato senza garanzie pubbliche robuste e tempi certi. E infatti, al netto degli slogan, questi investimenti non si vedono.

La verità è che il governo continua a confondere annunci e politiche pubbliche. Dire “costruiremo centomila alloggi” è facile. Spiegare dove, con quali risorse, con quali cronoprogrammi e con quali soggetti attuatori è molto più complicato. Ed è lì che la narrazione si sgonfia.

In Italia esiste una drammatica emergenza abitativa. Giovani precari, famiglie monoreddito, anziani soli e lavoratori normali non riescono più a sostenere affitti ormai fuori controllo. Nelle grandi città il mercato espelle il ceto medio. Nei territori periferici mancano invece servizi e riqualificazione. Servirebbe un piano strutturale serio, pluriennale, coordinato con regioni e comuni, accompagnato da semplificazioni vere e da una governance chiara. Non una conferenza stampa con cifre tonde pensate per occupare i telegiornali.

Perché il rischio è sempre lo stesso: creare aspettative che non potranno essere mantenute. E quando la politica vende illusioni sapendo che i tempi amministrativi rendono impossibile rispettarle, smette di governare e comincia semplicemente a fare marketing.

Il paradosso è persino crudele. Si alimenta la speranza di chi una casa non riesce a trovarla. Si promettono alloggi a canone calmierato a cittadini soffocati dagli affitti. Si evocano quartieri nuovi, recuperi urbani, dignità sociale. Poi però arrivano i cantieri bloccati, le gare deserte, i ricorsi, i fondi insufficienti e le amministrazioni locali lasciate sole. E allora quei centomila alloggi diventano ciò che spesso sono stati tanti annunci italiani: un numero buono per il palco, ma irraggiungibile nel Paese reale.

La politica dovrebbe avere il coraggio della verità, non dell’iperbole. Dire che il problema casa richiede almeno quindici o vent’anni di investimenti continui sarebbe meno spettacolare, ma più onesto. Dire che senza una riforma profonda della burocrazia urbanistica e degli appalti certi obiettivi sono tecnicamente impossibili sarebbe meno elettorale, ma più credibile.

Invece si continua a preferire il titolo roboante. Il “Piano casa” come slogan da campagna permanente. Peccato che le famiglie italiane non vivano negli slogan. Vivono negli affitti da mille euro al mese, nei mutui irraggiungibili e nelle graduatorie infinite delle case popolari.

E contro tutto questo la propaganda non basta.

Me lo traduci in francese?

Piano casa fake

Il fut un temps où les gouvernements annonçaient de « grands travaux » lors des conférences de presse. Aujourd’hui, ce sont les grands chiffres qui font les gros titres. Cent mille nouveaux logements en dix ans. Soixante mille logements sociaux récupérés. Housing social. Loyers modérés. Investissements privés prêts à entrer en scène. Une promesse bien emballée, encore mieux vendue, mais qui risque de se fracasser contre un détail gênant : la réalité.

Le prétendu « Plan logement » brandi par le gouvernement de Giorgia Meloni ressemble davantage à une campagne électorale permanente qu’à un projet réellement réalisable. Car les chiffres, à eux seuls, ne construisent pas des appartements. Il faut de l’argent, des procédures, du personnel technique, des autorisations, des entreprises, des terrains disponibles et surtout des délais compatibles avec la machine administrative italienne. Et c’est là que surgit le nœud politique : ces délais n’existent pas.

La propagande raconte une révolution du logement. La technique raconte une tout autre histoire.

Récupérer soixante mille logements sociaux signifie intervenir sur un patrimoine immobilier souvent dégradé, bloqué par des problèmes structurels, énergétiques, cadastraux et bureaucratiques. Dans plusieurs régions, il manque même des inventaires actualisés des logements publics inutilisés. Avant même d’ouvrir un chantier, il faut des contrôles, des projets, des appels d’offres, des autorisations urbanistiques, des mises aux normes antisismiques et des certifications énergétiques. Toute personne ayant administré une commune italienne de taille moyenne sait que les recours et les procédures peuvent engloutir des années entières.

Et puis il y a le grand absent du discours officiel : les investisseurs privés.

Le gouvernement parle des investissements privés comme s’il suffisait d’invoquer le marché pour voir apparaître grues et immeubles. Mais les investisseurs privés investissent là où existent rentabilité, stabilité réglementaire et sécurité économique. Aujourd’hui, le secteur immobilier doit affronter des coûts de matériaux élevés, des taux encore lourds, des marges réduites et un cadre normatif instable. Traduction : aucun grand investisseur sérieux ne bloque des capitaux dans des opérations sociales à rentabilité limitée sans garanties publiques solides et délais certains. Et en effet, au-delà des slogans, ces investissements restent invisibles.

La vérité, c’est que le gouvernement continue de confondre annonces et politiques publiques. Dire « nous construirons cent mille logements » est facile. Expliquer où, avec quels financements, selon quel calendrier et avec quels acteurs opérationnels est beaucoup plus compliqué. Et c’est précisément là que le récit politique se dégonfle.

L’Italie traverse pourtant une véritable urgence du logement. Les jeunes précaires, les familles à revenu unique, les personnes âgées seules et les travailleurs ordinaires ne parviennent plus à supporter des loyers devenus insoutenables. Dans les grandes villes, le marché expulse progressivement les classes moyennes. Dans les territoires périphériques, ce sont les services et la requalification urbaine qui manquent. Il faudrait un plan structurel sérieux, pluriannuel, coordonné avec les régions et les communes, accompagné de véritables simplifications administratives et d’une gouvernance claire. Pas une conférence de presse remplie de chiffres ronds conçus pour occuper les journaux télévisés.

Car le risque est toujours le même : créer des attentes impossibles à satisfaire. Et lorsque la politique vend des illusions en sachant que les délais administratifs rendent les promesses irréalisables, elle cesse de gouverner pour se contenter de faire du marketing.

Le paradoxe devient même cruel. On nourrit l’espoir de ceux qui ne trouvent pas de logement. On promet des appartements à loyers modérés à des citoyens étranglés par les prix du marché. On évoque de nouveaux quartiers, des rénovations urbaines, la dignité sociale. Puis arrivent les chantiers bloqués, les appels d’offres désertés, les recours, les fonds insuffisants et les collectivités locales abandonnées à elles-mêmes. Et alors ces cent mille logements deviennent ce qu’ont souvent été tant d’annonces italiennes : un chiffre utile pour la scène politique, mais inaccessible dans le pays réel.

La politique devrait avoir le courage de la vérité, pas celui de l’hyperbole. Dire que la crise du logement exige quinze ou vingt ans d’investissements continus serait moins spectaculaire, mais plus honnête. Dire que sans une réforme profonde de la bureaucratie urbanistique et des marchés publics certains objectifs sont techniquement impossibles serait moins électoral, mais plus crédible.

Au lieu de cela, on continue de préférer les slogans tonitruants. Le « Plan logement » comme instrument de campagne permanente. Dommage que les familles italiennes ne vivent pas dans les slogans. Elles vivent avec des loyers à mille euros par mois, des crédits immobiliers inaccessibles et des listes d’attente interminables pour un logement social.

Et face à tout cela, la propagande ne suffit pas.