Fauteuil et cohérence

"In merito alle indiscrezioni di stampa diffuse in data odierna, l’assessore Leonardo Lotto, unitamente ai rappresentanti di Azione e del Centro Autonomista, smentisce categoricamente le voci riguardanti presunte dimissioni o un’uscita dalla Giunta regionale”. Basta questa frase. Il resto è contorno politico, diplomazia lessicale, amministrazione del galleggiamento.

Perché il punto vero non è nemmeno la permanenza o meno di Leonardo Lotto all’interno della Giunta regionale. Il punto è un altro: quanto vale oggi la coerenza in politica? E soprattutto, quanto pesa una poltrona rispetto alle parole pronunciate appena qualche ora prima?

La politica valdostana vive da anni in una dimensione sospesa, dove le dichiarazioni incendiano il dibattito per ventiquattr’ore e poi evaporano davanti alla necessità di conservare assetti, incarichi, equilibri, assessorati. Le parole volano, le poltrone restano. Sempre. È quasi diventata una legge non scritta della politica locale.

E allora si assiste a questo spettacolo ormai abituale: si denunciano malumori, si manifestano insofferenze, si fanno trapelare tensioni profonde, si evocano crisi politiche, salvo poi rifugiarsi nella formula magica della “stabilità” e della “continuità amministrativa”. Espressioni nobili, certamente. Ma spesso utilizzate come coperta lessicale dietro cui nascondere una realtà molto più semplice: nessuno vuole davvero lasciare il posto che occupa.

La questione, prima ancora che politica, è morale.

Perché esiste un momento in cui chi ricopre un incarico pubblico dovrebbe chiedersi se la propria permanenza sia ancora coerente con ciò che dice pubblicamente. Se si afferma che esistono gravi criticità politiche, se si denunciano dinamiche non condivise, se si lascia intendere un forte disagio verso la maggioranza di governo, allora le strade sono due: o si resta assumendosi pienamente la responsabilità politica di quella scelta, oppure si compie un passo indietro per coerenza.

Il problema nasce quando si tenta di fare entrambe le cose contemporaneamente: criticare il sistema continuando però a beneficiarne.

In Valle d’Aosta questo meccanismo è diventato quasi fisiologico. Le crisi si annunciano ma raramente esplodono davvero. I distinguo servono a marcare il territorio politico, non a cambiare realmente gli equilibri. Si resta dentro contestando, si governa lamentandosi, si dissente senza rompere. Una sorta di opposizione incorporata nella maggioranza.

Eppure la credibilità politica si misura proprio nei momenti difficili. La coerenza costa. Talvolta costa un assessorato, una delega, un’indennità, una prospettiva futura. Ma senza quel prezzo la politica rischia di trasformarsi soltanto in gestione della sopravvivenza personale.

Leonardo Lotto ha 27 anni. Rappresenta una generazione che teoricamente dovrebbe portare una discontinuità culturale rispetto ai vecchi riti della politica valdostana. Proprio per questo la sua scelta assume un valore simbolico ancora più forte. Perché i cittadini, soprattutto i più giovani, osservano attentamente il rapporto tra ciò che si dice e ciò che si fa.

La stabilità amministrativa è importante. Nessuno lo mette in dubbio. Ma la stabilità senza chiarezza rischia di diventare immobilismo morale. E quando la politica smette di dare il buon esempio sul terreno della coerenza, perde lentamente autorevolezza agli occhi della comunità che pretende di rappresentare.

Alla fine resta sempre quella sensazione amara: le dichiarazioni fanno rumore per un giorno, le poltrone resistono per anni.

Poltrona e coerenza

« Concernant les indiscrétions de presse diffusées aujourd’hui, l’assesseur Leonardo Lotto, avec les représentants d’Azione et du Centre Autonomiste, dément catégoriquement les rumeurs faisant état de prétendues démissions ou d’une sortie du Gouvernement régional. »

Cette phrase suffit largement. Le reste relève de la rhétorique politique, du langage diplomatique et de l’art de gérer l’équilibre sans jamais rompre.

Car le véritable sujet n’est même pas de savoir si Leonardo Lotto restera ou non au sein du Gouvernement régional. La vraie question est ailleurs : quelle valeur possède encore aujourd’hui la cohérence en politique ? Et surtout, quel poids a un fauteuil face aux paroles prononcées quelques jours plus tôt ?

Depuis des années, la politique valdôtaine semble vivre dans une sorte de suspension permanente, où les déclarations enflammées occupent le débat public pendant vingt-quatre heures avant de disparaître face à une priorité bien plus concrète : préserver les équilibres, conserver les fonctions, maintenir les majorités et protéger les sièges acquis. Les paroles s’envolent, les fauteuils restent. Toujours.

On assiste ainsi à un scénario devenu presque habituel : on évoque des tensions, on affiche son malaise, on laisse filtrer des divergences profondes, on parle de crise politique… puis tout se termine au nom de la « stabilité » et de la « continuité administrative ». Des expressions respectables, bien sûr. Mais souvent utilisées comme un voile lexical destiné à cacher une réalité beaucoup plus simple : personne ne souhaite réellement abandonner le pouvoir qu’il détient.

La question est avant tout morale.

Parce qu’il existe un moment où tout responsable public devrait se demander si son maintien en fonction reste cohérent avec ce qu’il affirme publiquement. Lorsqu’on dénonce certaines dynamiques politiques, lorsqu’on exprime un profond désaccord ou une forte irritation à l’égard de la majorité, deux chemins existent : soit on reste, en assumant pleinement cette décision politique ; soit on choisit la cohérence et l’on s’en va.

Le problème apparaît lorsqu’on tente de faire les deux à la fois : critiquer le système tout en continuant à bénéficier de ses avantages.

En Vallée d’Aoste, ce mécanisme est devenu presque structurel. Les crises sont annoncées mais éclatent rarement. Les prises de distance servent davantage à marquer un positionnement politique qu’à modifier réellement les équilibres. On reste dans la majorité tout en la contestant, on gouverne tout en se plaignant, on exprime son désaccord sans jamais rompre véritablement.

Pourtant, la crédibilité politique se mesure précisément dans ces moments-là. La cohérence a un prix. Parfois celui d’un poste, d’une délégation, d’une indemnité ou d’un avenir politique. Mais sans ce prix à payer, la politique risque de se réduire à une simple gestion de sa propre survie.

Leonardo Lotto n’a que 27 ans. Il représente théoriquement une génération qui devrait apporter une rupture culturelle avec les vieux réflexes de la politique valdôtaine. C’est précisément pour cela que son choix prend une valeur symbolique encore plus forte. Car les citoyens, et particulièrement les plus jeunes, observent attentivement le rapport entre les paroles et les actes.

La stabilité administrative est importante. Personne ne le conteste. Mais une stabilité sans clarté risque de devenir une forme d’immobilisme moral. Et lorsque la politique cesse de donner l’exemple sur le terrain de la cohérence, elle perd progressivement son autorité aux yeux de la communauté qu’elle prétend représenter.

Au final, il reste toujours cette impression amère : les déclarations font du bruit pendant un jour, les fauteuils demeurent pendant des années.