Pavés rouges et noirs

Mi ha scritto un lettore: “Su Facebook seguo il caso Testolin e noto un fenomeno curioso: sui social si moltiplicano commenti furiosi, indignazioni istantanee, analisi da tastiera. Tutti abbaiano, nessuno risponde. Né la politica, né gli elettori dell’Union.

Mi chiedo però quanti, tra i più arrabbiati, abbiano davvero avuto il coraggio di fare un esposto alla Corte dei Conti o in Procura. Perché indignarsi è facile, esporsi molto meno.

Viviamo in una Valle dove tutti urlano e basta, ma quando serve davvero tutti scompaiono.”

È da qui che parte la riflessione di oggi, perché quello che emerge non è solo una posizione politica o una lettura del caso Testolin, ma un riflesso più ampio del modo in cui oggi si consuma il dibattito pubblico: veloce, rumoroso, ma spesso sterile.

C’è un tratto che il lettore coglie bene: la distanza tra l’indignazione digitale e l’azione concreta. Nei social si costruiscono processi sommari, si emettono sentenze definitive, si brandiscono principi assoluti. Poi però, quando si passa dal piano delle parole a quello degli atti formali — un esposto, una denuncia, una responsabilità firmata — la platea si svuota.

Non perché manchi la capacità di capire, ma perché manca la volontà di esporsi. E questo crea una dinamica paradossale: più cresce la rabbia pubblica, più cala la partecipazione reale.

Il problema non è discutere sui social, né esprimere dissenso. Il problema è quando la discussione diventa un surrogato dell’azione, una sorta di sfogo collettivo che dà l’illusione di incidere ma in realtà resta sospeso.

E qui il nodo diventa culturale prima ancora che politico. Perché una comunità che urla molto ma agisce poco finisce per delegare sempre ad altri: alla magistratura, alla politica, ai giornalisti, agli “esperti”. Ma raramente si assume la responsabilità diretta del proprio ruolo di cittadino.

La verità è che la democrazia non vive solo di opinioni, ma di atti. E tra opinione e atto c’è una distanza che molti non sono disposti a colmare.

Ed è in quella distanza che si misura la differenza tra partecipazione e spettatore indignato.

Il resto, spesso, è solo rumore.

Pavidi rossoneri

Un lecteur m’écrit que sur Facebook, en suivant l’affaire Testolin, il observe un phénomène récurrent : une accumulation de commentaires furieux, d’indignations immédiates, d’analyses écrites à chaud. Tout le monde parle, tout le monde attaque, tout le monde “sait”. Mais dans la réalité, personne ne passe vraiment à l’action. Ni la politique, ni les électeurs de l’Union valdôtaine.

La question qu’il pose est simple : parmi ceux qui s’indignent le plus en ligne, combien ont réellement fait un pas concret ? Un signalement à la Cour des comptes, une plainte au parquet ? Parce que commenter sur les réseaux sociaux est facile, s’exposer personnellement beaucoup moins.

Selon lui, nous vivons dans une Vallée où l’on crie beaucoup mais où l’on conclut peu, et lorsque des actes concrets sont nécessaires, les plus bruyants disparaissent.

De là part la réflexion : il ne s’agit pas seulement d’un cas politique particulier, mais d’une manière plus générale de vivre le débat public aujourd’hui. Un débat rapide, bruyant, souvent agressif, mais rarement suivi d’effets réels.

Le problème est le suivant : sur les réseaux sociaux, on organise des procès instantanés, on rend des jugements définitifs, on brandit des principes absolus. Mais lorsque l’on passe des mots aux actes — les vrais, ceux qui engagent une responsabilité personnelle — les gens se font soudain plus rares.

Ce n’est pas que les citoyens ne comprennent pas ou ne savent pas. C’est plutôt qu’ils refusent souvent de s’exposer réellement. Et ainsi naît un paradoxe : plus la colère en ligne augmente, plus l’action concrète diminue.

Le problème n’est donc pas de parler ou de critiquer. Il apparaît lorsque les réseaux sociaux deviennent un substitut à l’action, une manière de se défouler et de se sentir acteur sans franchir le pas suivant.

Et cela n’est pas seulement un problème politique, mais culturel. Car une communauté qui crie beaucoup mais agit peu finit par tout déléguer aux autres : magistrature, politique, journalistes, experts. Mais elle assume rarement ses propres responsabilités.

Au final, la vraie différence ne se situe pas entre ceux qui sont d’accord ou en désaccord, mais entre ceux qui commentent et ceux qui s’engagent réellement.

Et entre les deux, il reste souvent… du bruit.