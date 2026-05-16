Sauver le Garant

La conferenza stampa con cui è stato presentato il rapporto annuale 2025 dell’Ufficio del Difensore civico e Garante della Valle d’Aosta, un appuntamento che ha messo sul tavolo numeri, casistiche e valutazioni sull’attività svolta nei diversi ambiti di intervento: dalla difesa civica ai diritti delle persone detenute, fino alla tutela dei minori e delle persone con disabilità. C’è una cosa che colpisce subito: la quantità di casi c’è, eccome. Centinaia di segnalazioni, decine di ambiti coinvolti, un’utenza reale fatta di cittadini che si muovono tra uffici, sanzioni, sanità, scuola, carcere, disabilità. Insomma, il disagio amministrativo esiste ed è misurabile.

Ma poi arriva la domanda che dovrebbe essere centrale: e dopo?

Perché nella narrazione annuale il “dopo” è sempre sfumato. Mediazione, ascolto, confronto, chiarimento, supporto. Tutto giusto, per carità. Ma di risultati concreti, chiusi, risolti, con effetti strutturali sulle amministrazioni… si vede pochissimo.

È qui che l’istituto rischia di scivolare in una zona grigia: più simile a uno sportello avanzato di relazioni pubbliche che a un vero strumento di garanzia dei diritti.

La relazione è ricca di numeri, ma povera di un elemento decisivo: quante situazioni si chiudono davvero con una soluzione effettiva e verificabile?

Quante sanzioni vengono annullate perché illegittime?

Quanti ritardi vengono sanati con atti correttivi?

Quanti procedimenti amministrativi vengono modificati per evitare che il problema si ripresenti?

Non si capisce. O meglio: non emerge. E quando un organismo di garanzia non rende leggibile il proprio impatto, finisce per diventare percepito come un passaggio intermedio obbligato, non come un punto di svolta.

C’è poi un altro nodo. Il quadro descritto è quello di una pubblica amministrazione sotto stress: organici ridotti, digitalizzazione incompleta, call center al posto degli appuntamenti, comunicazione complessa.

Tutto vero, probabilmente. Ma il rischio è evidente: che questa lettura diventi una giustificazione strutturale. Quasi una normalizzazione dell’inefficienza.

E qui il ruolo del garante dovrebbe essere opposto: non fotografare il sistema, ma metterlo sotto pressione istituzionale, segnalando in modo sistematico ciò che non funziona e soprattutto producendo conseguenze amministrative, non solo descrizioni.

Nel racconto emerge spesso il cittadino confuso, disorientato, arrabbiato. E questo è reale.

Meno presente, invece, è l’altra metà della storia: le responsabilità organizzative, procedurali, normative che generano proprio quel disorientamento.

E ancora meno presente è un elemento chiave: l’attivazione formale di percorsi esterni quando necessario. Non come eccezione, ma come strumento ordinario di tutela quando emergono possibili profili critici. Quante istanze sono state respinte e soddisfatto il cittadino?

Se tutto resta dentro la mediazione, tutto resta anche invisibile all’esterno.

Ed è qui che la questione diventa inevitabilmente politica.

Perché questi organismi non nascono nel vuoto. Sono nominati, sostenuti, confermati da un sistema istituzionale che spesso si concentra sull’atto di designazione, molto meno sulla verifica dell’efficacia.

Si nomina il garante, si presenta la relazione, si archivia il dibattito. Poi l’anno dopo si ricomincia.

Ma una domanda dovrebbe restare sospesa: la politica valdostana usa davvero questo strumento o si limita a mantenerlo in vita formalmente?

Perché se un organismo produce soprattutto report, statistiche e raccomandazioni generiche, senza un impatto visibile sulle prassi amministrative, allora non è solo un problema tecnico. È un problema di volontà istituzionale.

Alla fine resta una sensazione scomoda: quella di un’istituzione che parla molto con i cittadini ma incide poco sulle strutture che generano i problemi.

Un ufficio che ascolta, media, registra, accompagna.

Ma che fatica a diventare ciò per cui è stato pensato: un soggetto capace di prevenire il contenzioso e correggere le storture prima che diventino danni.

E allora la provocazione finale è semplice, quasi brutale: non è il garante che va salvato.

È la funzione che va rimessa in condizione di incidere davvero. Perché altrimenti il rischio è che, tra cittadini sempre più disorientati e amministrazioni sempre più difensive, l’unico vero risultato sia uno solo: un’istituzione rispettata, sì, ma sempre meno ascoltata.

Salviamo il Garante

La conférence de presse au cours de laquelle a été présenté le rapport annuel 2025 de l’Office du Défenseur civique et Garant de la Vallée d’Aoste a mis sur la table des chiffres, des typologies de dossiers et des évaluations de l’activité menée dans les différents domaines d’intervention : de la défense civique aux droits des personnes détenues, en passant par la protection des mineurs et des personnes en situation de handicap.

Une chose frappe immédiatement : le volume de cas est bel et bien important. Des centaines de signalements, des dizaines de domaines concernés, un public réel composé de citoyens qui évoluent entre administrations, sanctions, santé, école, prison et handicap. Autrement dit, le malaise administratif existe et il est mesurable.

Mais arrive ensuite la question qui devrait être centrale : et après ?

Car dans le récit annuel, le “après” reste toujours flou. Médiation, écoute, confrontation, clarification, soutien. Tout cela est légitime, bien sûr. Mais les résultats concrets, les dossiers réellement clos, résolus, avec des effets structurels sur les administrations… restent très peu visibles.

C’est là que l’institution risque de glisser dans une zone grise : davantage proche d’un guichet avancé de relations publiques que d’un véritable instrument de garantie des droits.

Le rapport est riche en chiffres, mais pauvre sur un élément décisif : combien de situations sont réellement clôturées avec une solution effective et vérifiable ?

Combien de sanctions sont annulées parce qu’illégitimes ?

Combien de retards sont corrigés par des actes administratifs concrets ?

Combien de procédures sont modifiées pour éviter que le problème ne se reproduise ?

On ne sait pas. Ou plutôt : cela n’apparaît pas. Et lorsqu’un organisme de garantie ne rend pas lisible son impact, il finit par être perçu non comme un point de bascule, mais comme un passage obligé sans véritable effet.

Autre nœud : le tableau décrit celui d’une administration publique sous tension — effectifs réduits, numérisation incomplète, centres d’appel remplaçant les rendez-vous, communication complexe.

Tout cela est probablement vrai. Mais le risque est clair : que cette lecture devienne une justification structurelle, une forme de normalisation de l’inefficacité.

Et dans ce cadre, le rôle du garant devrait être inverse : non pas se contenter de photographier le système, mais exercer une pression institutionnelle, signaler de manière systématique les dysfonctionnements et produire des effets administratifs concrets, pas seulement des descriptions.

Dans le récit, on retrouve souvent le citoyen perdu, désorienté, en colère. Et c’est réel.

Mais une autre moitié de l’histoire est beaucoup moins présente : les responsabilités organisationnelles, procédurales et normatives qui génèrent précisément cette désorientation.

Et encore moins visible est un élément clé : le recours formel aux canaux externes lorsque cela est nécessaire. Non pas comme exception, mais comme outil ordinaire de protection lorsque des profils critiques émergent. Combien de dossiers ont été rejetés et ont trouvé une véritable issue satisfaisante pour le citoyen ?

Si tout reste dans la médiation, tout reste aussi invisible à l’extérieur.

Et c’est là que la question devient inévitablement politique.

Ces institutions ne naissent pas dans le vide. Elles sont nommées, soutenues et reconduites par un système politique qui se concentre souvent sur l’acte de désignation, beaucoup moins sur l’évaluation de leur efficacité.

On nomme, on présente le rapport, on clôt le débat. Puis l’année suivante, on recommence.

Mais une question devrait rester en suspens : la politique valdôtaine utilise-t-elle réellement cet instrument, ou se contente-t-elle de le maintenir formellement en vie ?

Car si une institution produit surtout des rapports, des statistiques et des recommandations générales sans impact visible sur les pratiques administratives, ce n’est pas seulement un problème technique. C’est un problème de volonté institutionnelle.

Au final, il reste une impression dérangeante : celle d’une institution qui parle beaucoup aux citoyens, mais qui agit peu sur les structures qui produisent les problèmes.

Un office qui écoute, médiatise, enregistre, accompagne.

Mais qui peine à devenir ce pour quoi il a été conçu : un acteur capable de prévenir les contentieux et de corriger les dysfonctionnements avant qu’ils ne deviennent des dommages.

Et alors, la provocation finale est simple, presque brutale : ce n’est pas le Garant qu’il faut sauver.

C’est la fonction qu’il faut remettre en condition d’agir réellement.

Sinon, le risque est clair : entre des citoyens de plus en plus désorientés et des administrations de plus en plus défensives, le seul résultat sera celui-ci : une institution respectée, oui, mais de moins en moins écoutée.