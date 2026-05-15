Réfléchir à l’8 pour mille

Ogni anno, quando si compila la dichiarazione dei redditi, una casella apparentemente piccola concentra una scelta che in realtà ha un impatto enorme: destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica.

Non si tratta di una tassa in più, né di un prelievo obbligatorio. È un meccanismo di partecipazione fiscale che permette ai cittadini di orientare una parte delle imposte già dovute verso finalità sociali, religiose o umanitarie.

E nel caso della Chiesa cattolica, i risultati sono molto più concreti di quanto spesso si pensi.

Uno dei punti più solidi a favore dell’8xmille è la sua ricaduta diretta sul territorio.

I fondi vengono utilizzati per:

assistenza ai poveri e alle famiglie in difficoltà

mense sociali e accoglienza

sostegno a persone fragili e senza dimora

interventi in situazioni di emergenza

tutela e restauro del patrimonio storico e artistico

In molti casi, queste attività rappresentano un’integrazione fondamentale al welfare pubblico, soprattutto nei momenti di crisi economica o sociale, quando le fragilità aumentano più velocemente delle risposte istituzionali.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il sostegno alle famiglie e ai giovani, oggi tra le categorie più esposte alle difficoltà economiche e sociali.

Sul territorio, attraverso diocesi, parrocchie e soprattutto la rete Caritas, la Chiesa interviene in modo molto concreto:

aiuti economici per il pagamento di affitti, bollette e spese essenziali

distribuzione di pacchi alimentari e beni di prima necessità

sostegno scolastico per minori in famiglie fragili

ascolto e accompagnamento psicologico e sociale per nuclei in difficoltà

Per i giovani, invece, l’intervento non è solo materiale ma anche educativo e di orientamento:

spazi di aggregazione e oratori che offrono alternative alla solitudine e alla marginalità

percorsi formativi e di volontariato

supporto nei momenti di disoccupazione o precarietà, anche attraverso reti di contatto e inserimento sociale

In molti contesti locali, soprattutto nei piccoli centri, questi servizi rappresentano spesso l’unico presidio continuativo di ascolto e sostegno non burocratico.

Non si tratta di sostituire le politiche pubbliche, ma di affiancarle nei punti in cui la fragilità sociale si manifesta in modo più rapido e meno prevedibile.

Una parte dell’8xmille serve anche al sostegno economico dei sacerdoti. Non si tratta di “stipendi” nel senso tradizionale, ma di un sistema centralizzato che garantisce un sostentamento uniforme al clero, indipendentemente dalla ricchezza della singola parrocchia.

Questo permette una cosa molto semplice ma decisiva: evitare che il servizio pastorale e sociale dipenda dalla capacità economica dei territori.

Un parroco in una piccola comunità alpina ha le stesse condizioni minime di chi opera in una grande città. È un principio di equità interna che consente alla Chiesa di mantenere una presenza capillare.

Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda il patrimonio culturale.

L’Italia è un paese in cui gran parte del patrimonio artistico e storico è legato alla tradizione religiosa. Attraverso l’8xmille, migliaia di chiese, edifici storici e opere d’arte vengono restaurati e mantenuti.

Non è solo conservazione estetica: è identità culturale, memoria collettiva e anche sviluppo turistico in molti territori.

L’8xmille funziona su base volontaria. Nessuno è obbligato a destinare la propria quota alla Chiesa cattolica o ad altri soggetti beneficiari.

Ma proprio questa libertà è il punto centrale: scegliere significa assumersi una responsabilità verso il modello di società che si vuole sostenere.

Chi destina l’8xmille alla Chiesa non compie solo un gesto fiscale, ma contribuisce a un sistema che investe in solidarietà, accoglienza e presenza sociale diffusa.

In un tempo in cui le fragilità sociali aumentano e le risposte pubbliche non sempre riescono a coprire tutto il bisogno, l’8xmille rappresenta una forma concreta di sussidiarietà.

Non sostituisce lo Stato, ma lo affianca. Non si contrappone al pubblico, ma ne integra gli spazi vuoti.

Ed è proprio in questo equilibrio che si misura la sua utilità.

Scegliere l’8xmille alla Chiesa cattolica significa sostenere una rete che opera quotidianamente sul campo, tra assistenza sociale, sostegno diretto alle famiglie, opportunità per i giovani, patrimonio culturale e presenza territoriale.

Non è una scelta ideologica. È una scelta pratica.

E, soprattutto, è una delle poche occasioni in cui un gesto fiscale individuale si trasforma direttamente in impatto collettivo.

Riflettiamo sull’8xmille

Chaque année, lorsqu’on remplit la déclaration de revenus, une case apparemment petite concentre un choix qui a en réalité un impact considérable : destiner l’8 pour mille à l’Église catholique.

Il ne s’agit pas d’un impôt supplémentaire, ni d’un prélèvement obligatoire. C’est un mécanisme de participation fiscale qui permet aux citoyens d’orienter une partie des impôts déjà dus vers des finalités sociales, religieuses ou humanitaires.

Et dans le cas de la Chiesa cattolica, les résultats sont beaucoup plus concrets qu’on ne le pense souvent.

L’un des points les plus solides en faveur de l’8 pour mille est son impact direct sur le territoire.

Les fonds sont utilisés pour :

l’aide aux pauvres et aux familles en difficulté

les cantines sociales et l’accueil

le soutien aux personnes fragiles et sans-abri

les interventions en situation d’urgence

la protection et la restauration du patrimoine historique et artistique

Dans de nombreux cas, ces activités représentent un complément fondamental au système de protection sociale public, surtout en période de crise économique ou sociale, lorsque les fragilités augmentent plus vite que les réponses institutionnelles.

Un aspect particulièrement important concerne le soutien aux familles et aux jeunes, aujourd’hui parmi les catégories les plus exposées aux difficultés économiques et sociales.

Sur le terrain, à travers les diocèses, les paroisses et surtout le réseau Caritas, l’Église intervient de manière très concrète :

aides financières pour le paiement des loyers, des factures et des dépenses essentielles

distribution de colis alimentaires et de biens de première nécessité

soutien scolaire pour les mineurs issus de familles fragiles

écoute et accompagnement psychologique et social des foyers en difficulté

Pour les jeunes, l’intervention n’est pas seulement matérielle mais aussi éducative et d’orientation :

espaces de rencontre et patronages offrant une alternative à la solitude et à la marginalisation

parcours de formation et de bénévolat

soutien dans les périodes de chômage ou de précarité, notamment à travers des réseaux de contact et d’insertion sociale

Dans de nombreux contextes locaux, surtout dans les petites communes, ces services représentent souvent le seul lieu stable d’écoute et de soutien non bureaucratique.

Il ne s’agit pas de remplacer les politiques publiques, mais de les compléter là où la fragilité sociale apparaît de manière plus rapide et moins prévisible.

Une partie de l’8 pour mille sert également au soutien économique des prêtres.

Il ne s’agit pas de “salaires” au sens traditionnel, mais d’un système centralisé qui garantit un revenu uniforme au clergé, indépendamment de la richesse de chaque paroisse.

Cela permet une chose simple mais essentielle : éviter que le service pastoral et social dépende des capacités économiques des territoires.

Un prêtre dans une petite communauté alpine dispose des mêmes conditions de base que celui qui exerce dans une grande ville. C’est un principe d’équité interne qui permet à l’Église de maintenir une présence territoriale étendue.

Un autre aspect souvent sous-estimé concerne le patrimoine culturel.

L’Italie est un pays où une grande partie du patrimoine artistique et historique est liée à la tradition religieuse. Grâce à l’8 pour mille, des milliers d’églises, de bâtiments historiques et d’œuvres d’art sont restaurés et entretenus.

Il ne s’agit pas seulement de conservation esthétique : c’est une identité culturelle, une mémoire collective et aussi un levier de développement touristique dans de nombreux territoires.

L’8 pour mille fonctionne sur une base volontaire. Personne n’est obligé d’attribuer sa part à l’Église catholique ou aux autres bénéficiaires.

Mais justement, cette liberté est essentielle : choisir signifie assumer une responsabilité vis-à-vis du modèle de société que l’on souhaite soutenir.

Celui qui destine l’8 pour mille à l’Église ne fait pas seulement un geste fiscal, il contribue à un système qui investit dans la solidarité, l’accueil et une présence sociale diffuse.

À une époque où les fragilités sociales augmentent et où les réponses publiques ne suffisent pas toujours à couvrir tous les besoins, l’8 pour mille représente une forme concrète de subsidiarité.

Il ne remplace pas l’État, il l’accompagne. Il ne s’oppose pas au public, il en complète les espaces vides.

Et c’est précisément dans cet équilibre que se mesure son utilité.

Choisir l’8 pour mille à l’Église catholique signifie soutenir un réseau qui agit quotidiennement sur le terrain, entre assistance sociale, soutien direct aux familles, opportunités pour les jeunes, patrimoine culturel et présence territoriale.

Ce n’est pas un choix idéologique. C’est un choix pratique.

Et surtout, c’est l’une des rares occasions où un geste fiscal individuel se transforme directement en impact collectif.