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Chez Nous | 05 aprile 2026, 08:00

Ce n’est pas une Pâques de paix

Non è Pasqua di pace

Ce n’est pas une Pâques de paix

Non è Pasqua di pace.
Il mondo brucia. Guerre, sangue, urla.
L’Europa? Immobile. Inerzia ovunque. Decisioni rinviate. Responsabilità negate.
L’Italia? Politici indagati e condannati che restano in sella. Facce toste. Programmi inesistenti. Promesse vuote.
E noi? Cittadini che pagano, subiscono, tacciono.

Ma la Pasqua vera non sta lì. Non sta nei palazzi, non nei tribunali, non nei titoli dei giornali. Sta dentro di noi.
Sta nel risveglio della dignità.
Sta nell’accogliere chi fugge.
Sta nel condividere ciò che abbiamo con chi soffre.
Sta nell’alzare la voce quando l’ingiustizia vorrebbe zittirci.

Papa Leone XIV ricordava: la responsabilità morale non si delega.
Papa Francesco ci ha insegnato: ogni piccolo gesto d’amore può cambiare il mondo.

Che questa Pasqua sia un risveglio di coscienze.
Che ogni mano tesa, ogni parola di conforto, ogni gesto di condivisione sia un seme di speranza.
Buona Pasqua a tutti. Con coraggio, umanità e cuore aperto.

Non è Pasqua di pace

Ce n’est pas une Pâques de paix.
Le monde brûle. Guerres, sang, cris.
L’Europe ? Immobile. Inertie partout. Décisions reportées. Responsabilités niées.
L’Italie ? Des politiques mis en examen ou condamnés qui restent en place. Visages impassibles. Programmes inexistants. Promesses vides.
Et nous ? Citoyens qui payons, subissons, nous taisons.

Mais la vraie Pâques n’est pas là. Elle n’est pas dans les palais, ni dans les tribunaux, ni dans les titres de journaux. Elle est en nous.
Elle est dans le réveil de la dignité.
Elle est dans l’accueil de ceux qui fuient.
Elle est dans le partage de ce que nous avons avec ceux qui souffrent.
Elle est dans le fait de lever la voix quand l’injustice voudrait nous réduire au silence.

Le pape Léon XIV rappelait : la responsabilité morale ne se délègue pas.
Le pape François nous a appris : chaque petit geste d’amour peut changer le monde.

Que cette Pâques soit un réveil des consciences.
Que chaque main tendue, chaque parole de réconfort, chaque geste de partage devienne une graine d’espérance.
Joyeuses Pâques à tous. Avec courage, humanité et cœur ouvert.

piero.minuzzo@gmail.com

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