Autonomie sans courage

La Valle d’Aosta dispone di strumenti straordinari, ma spesso manca la volontà politica di usarli fino in fondo. Tra prudenza, ricerca del consenso e scelte rimandate, l’autonomia rischia di trasformarsi da opportunità a occasione sprecata.

C’è una parola che in Valle d’Aosta ricorre spesso, quasi fosse un mantra identitario: autonomia. La si difende, la si rivendica, la si celebra. Eppure, a ben guardare, viene da chiedersi se la stiamo davvero usando fino in fondo oppure se, più semplicemente, ci limitiamo ad amministrarla. Perché avere strumenti non significa automaticamente saperli utilizzare.

La nostra è una regione con poteri che altri territori possono solo immaginare. Sanità, scuola, gestione del territorio: ambiti nei quali la Valle d’Aosta può decidere in modo diretto, senza dover sempre aspettare Roma. Eppure, troppo spesso, queste competenze restano in una sorta di limbo, sospese tra possibilità e timore. “Abbiamo più autonomia, ma non sempre più decisione”. È questo il punto.

Il problema non è giuridico, è politico. Non è una questione di norme, ma di coraggio. Perché esercitare davvero l’autonomia significa scegliere, e scegliere comporta inevitabilmente il rischio di scontentare qualcuno. Ed è proprio qui che il sistema valdostano mostra le sue fragilità. “Meglio non disturbare gli equilibri” sembra essere la linea non dichiarata che guida molte decisioni.

Si governa cercando di tenere insieme tutto e tutti, ma così facendo si finisce spesso per non cambiare nulla. Una politica attenta al consenso immediato più che alla visione di lungo periodo. Una politica che gestisce, ma raramente trasforma. E allora l’autonomia, da leva straordinaria, diventa routine amministrativa.

Prendiamo la sanità. Le liste d’attesa, le difficoltà organizzative, la fatica nel dare risposte rapide ai cittadini non sono certo un’esclusiva valdostana. Ma qui, più che altrove, ci si aspetterebbe una capacità di intervento più incisiva. “Se possiamo decidere da soli, perché non decidiamo davvero?”. È una domanda semplice, ma scomoda.

Lo stesso vale per i trasporti. La questione ferroviaria, trascinata da anni tra annunci e rinvii, è diventata quasi simbolica. Non tanto per la complessità dell’opera, quanto per l’incapacità di arrivare a una direzione chiara e definitiva. “Più autonomia dovrebbe significare più velocità”, e invece spesso si traduce in un’attesa senza fine.

E poi c’è il tema dell’identità, che tu, Piero, conosci bene. Il bilinguismo, il francese, la specificità culturale valdostana. Tutti elementi che dovrebbero essere il cuore pulsante dell’autonomia e che invece, a volte, restano sullo sfondo. “Difendiamo ciò che siamo, ma facciamo fatica a viverlo davvero”. Anche qui, più che mancanza di strumenti, sembra esserci una certa timidezza nell’usarli.

Il paradosso è evidente: un territorio piccolo, che per sua natura dovrebbe essere agile, rapido nelle decisioni, capace di adattarsi. E invece spesso appare lento, prudente, quasi esitante. Come se la possibilità di scegliere diventasse, paradossalmente, un freno.

E allora la domanda diventa inevitabile: stiamo sfruttando davvero la nostra autonomia o ci stiamo accontentando di gestirla? Perché c’è una differenza sostanziale tra le due cose. Gestire significa mantenere, amministrare l’esistente. Usare davvero l’autonomia, invece, significa cambiare, innovare, assumersi responsabilità.

“L’autonomia non è un punto d’arrivo, è uno strumento”. E come tutti gli strumenti, funziona solo se qualcuno decide di usarlo. Fino in fondo.

Il rischio, altrimenti, è quello di trasformare una conquista storica in una comfort zone. Un luogo sicuro dove nulla esplode, ma dove poco si muove davvero. E in un mondo che corre, restare fermi – anche se con uno statuto speciale in tasca – non è mai una buona strategia.

Alla fine, la questione è tutta qui: il coraggio. Perché senza quello, anche l’autonomia più ampia rischia di diventare ordinaria amministrazione. E forse, per la Valle d’Aosta, sarebbe la sconfitta più grande.

Autonomia senza coraggio

La Vallée d’Aoste dispose d’outils extraordinaires, mais la volonté politique de les utiliser pleinement fait souvent défaut. Entre prudence, recherche du consensus et décisions reportées, l’autonomie risque de passer d’une opportunité à une occasion manquée.

Il est un mot qui revient sans cesse en Vallée d’Aoste, presque comme un mantra identitaire : autonomie. On la défend, on la revendique, on la célèbre. Et pourtant, à y regarder de plus près, on peut se demander si nous l’utilisons réellement jusqu’au bout ou si nous nous contentons simplement de la gérer. Car posséder des instruments ne signifie pas forcément savoir les utiliser.

Notre région dispose de compétences que d’autres territoires ne peuvent qu’envier. Santé, école, aménagement du territoire : autant de domaines dans lesquels la Vallée d’Aoste peut décider directement, sans devoir attendre en permanence Rome. Et pourtant, trop souvent, ces compétences restent dans une sorte de zone grise, suspendues entre possibilité et hésitation. « Nous avons plus d’autonomie, mais pas toujours plus de capacité de décision. » Voilà le nœud du problème.

Le problème n’est pas juridique, il est politique. Ce n’est pas une question de normes, mais de courage. Car exercer réellement l’autonomie signifie choisir, et choisir implique inévitablement le risque de déplaire. C’est précisément là que le système valdôtain révèle ses fragilités. « Mieux vaut ne pas déranger les équilibres » semble être la ligne non dite qui guide de nombreuses décisions.

On gouverne en essayant de tenir ensemble tout et tout le monde, mais ce faisant, on finit souvent par ne rien changer. Une politique attentive au consensus immédiat plus qu’à une vision à long terme. Une politique qui gère, mais qui transforme rarement. Et ainsi, l’autonomie, d’un levier extraordinaire, devient une simple routine administrative.

Prenons la santé. Les listes d’attente, les difficultés organisationnelles, la lenteur à apporter des réponses concrètes aux citoyens ne sont certes pas propres à la Vallée d’Aoste. Mais ici, plus qu’ailleurs, on pourrait s’attendre à une capacité d’action plus incisive. « Si nous pouvons décider seuls, pourquoi ne décidons-nous pas vraiment ? » Une question simple, mais dérangeante.

Il en va de même pour les transports. La question ferroviaire, traînée depuis des années entre annonces et reports, est devenue presque symbolique. Non pas tant pour la complexité des projets que pour l’incapacité à fixer une direction claire et définitive. « Plus d’autonomie devrait signifier plus de rapidité », et pourtant cela se traduit souvent par une attente interminable.

Et puis il y a la question de l’identité. Le bilinguisme, le français, la spécificité culturelle valdôtaine : autant d’éléments qui devraient constituer le cœur battant de l’autonomie, mais qui restent parfois en arrière-plan. « Nous défendons ce que nous sommes, mais nous avons du mal à le vivre pleinement. » Là encore, plus qu’un manque d’outils, c’est une certaine timidité dans leur utilisation qui apparaît.

Le paradoxe est évident : un territoire de petite taille, qui devrait par nature être agile, rapide dans ses décisions, capable de s’adapter. Et qui apparaît pourtant souvent lent, prudent, presque hésitant. Comme si la possibilité de choisir devenait, paradoxalement, un frein.

La question devient alors inévitable : exploitons-nous réellement notre autonomie ou nous contentons-nous de la gérer ? Car il existe une différence fondamentale entre les deux. Gérer signifie maintenir, administrer l’existant. Utiliser pleinement l’autonomie, en revanche, signifie changer, innover, assumer des responsabilités.

« L’autonomie n’est pas un point d’arrivée, c’est un outil. » Et comme tout outil, elle ne fonctionne que si quelqu’un décide de s’en servir. Jusqu’au bout.

Sinon, le risque est de transformer une conquête historique en zone de confort. Un espace où rien n’explose, mais où peu de choses bougent réellement. Et dans un monde qui avance vite, rester immobile – même avec un statut spécial – n’est jamais une bonne stratégie.

Au fond, tout se joue là : le courage. Car sans lui, même la plus large autonomie risque de se réduire à une gestion ordinaire. Et pour la Vallée d’Aoste, ce serait sans doute la plus grande défaite.