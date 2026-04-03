Politique et petites culottes

Tra slogan identitari e comportamenti privati che diventano affari pubblici, la distanza tra la retorica del potere e la realtà dei fatti si fa sempre più imbarazzante. E oggi non è più solo una questione morale, ma anche di sicurezza e responsabilità.

CNon siamo più nel campo del pettegolezzo. Qui siamo dentro una crisi di credibilità che ormai rasenta il grottesco.

“Dio, patria e famiglia”. Uno slogan che Giorgia Meloni ha trasformato in pilastro identitario, quasi in marchio di fabbrica. Una narrazione potente, capace di parlare a una parte del Paese che cerca ordine, valori, stabilità. Ma poi arriva la realtà. E la realtà, come spesso accade, si infila proprio dove la retorica non riesce a coprire: sotto la cintura.

Perché quando le vicende personali di chi governa smettono di essere “private” e iniziano a produrre conseguenze pubbliche, il problema cambia dimensione. Non è più moralismo da bar sport. È questione di Stato.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una sequenza imbarazzante di episodi che raccontano molto più di mille discorsi ufficiali. Relazioni opache, leggerezze disarmanti, comportamenti che oscillano tra l’imprudenza e l’irresponsabilità. E ogni volta, la stessa dinamica: minimizzare, svicolare, far finta di niente. Come se il ruolo istituzionale fosse un optional.

Ma questa volta il livello si è alzato. Perché quando certe frequentazioni o certe disattenzioni sfiorano – o peggio mettono a rischio – la sicurezza, allora non siamo più nel campo delle “mutandine”, ma in quello della tenuta stessa delle istituzioni.

E qui casca il palco.

Perché chi governa non può permettersi zone grigie. Non può giocare su due tavoli: quello della morale pubblica sbandierata e quello della condotta privata gestita con superficialità. Non può chiedere rigore ai cittadini e praticare leggerezza nei propri comportamenti.

Il punto non è giudicare la vita personale. Il punto è la coerenza. E soprattutto la responsabilità.

Se costruisci consenso sull’idea di essere migliore degli altri, più solido, più “pulito”, allora devi accettare che ogni crepa diventi una voragine. Perché hai alzato tu l’asticella. E quando la realtà non regge il confronto, il contraccolpo è inevitabile.

La sensazione, sempre più diffusa, è che dietro la facciata dei valori si nasconda una politica fragile, distratta, a tratti persino inconsapevole del peso che porta. Una politica che si indigna a parole ma si assolve nei fatti.

E allora sì, Piero: forse “Politica e mutandine” è un titolo provocatorio. Ma è anche terribilmente aderente a ciò che stiamo vedendo. Perché quando il privato diventa un problema pubblico, e chi dovrebbe governare perde il senso del limite, il rischio è che a cadere non sia solo la reputazione di qualcuno, ma la fiducia di tutti.

E quella, una volta persa, non la ricuci più.

Politica e mutandine

Entre slogans identitaires et comportements privés qui deviennent des affaires publiques, l’écart entre la rhétorique du pouvoir et la réalité des faits devient de plus en plus embarrassant. Et aujourd’hui, il ne s’agit plus seulement d’une question morale, mais aussi de sécurité et de responsabilité.

Nous ne sommes plus dans le registre du commérage. Nous sommes plongés dans une crise de crédibilité qui frôle désormais le grotesque.

« Dieu, patrie et famille ». Un slogan que Giorgia Meloni a érigé en pilier identitaire, presque en marque de fabrique. Une narration puissante, capable de parler à une partie du pays en quête d’ordre, de valeurs, de stabilité. Mais ensuite, la réalité s’impose. Et la réalité, comme souvent, s’infiltre בדיוק là où la rhétorique ne parvient pas à couvrir : sous la ceinture.

Car lorsque les affaires personnelles de ceux qui gouvernent cessent d’être « privées » et commencent à produire des conséquences publiques, le problème change de dimension. Ce n’est plus du moralisme de comptoir. C’est une affaire d’État.

Ces derniers mois, nous avons assisté à une succession d’épisodes embarrassants qui en disent bien plus que mille discours officiels. Relations opaques, légèretés désarmantes, comportements oscillant entre imprudence et irresponsabilité. Et à chaque fois, la même mécanique : minimiser, esquiver, faire comme si de rien n’était. Comme si la fonction institutionnelle était optionnelle.

Mais cette fois, le niveau a franchi un cap. Car lorsque certaines fréquentations ou certaines négligences frôlent – ou pire, mettent en danger – la sécurité, alors nous ne sommes plus dans le domaine des « petites culottes », mais dans celui de la solidité même des institutions.

Et là, tout s’effondre.

Car gouverner, c’est précisément ne pas pouvoir se permettre de zones grises. C’est ne pas jouer sur deux tableaux : celui d’une morale publique affichée et celui d’une conduite privée gérée avec désinvolture. On ne peut pas exiger de la rigueur des citoyens et pratiquer la légèreté dans ses propres comportements.

Le problème n’est pas de juger la vie personnelle. Le problème, c’est la cohérence. Et surtout la responsabilité.

Si vous construisez votre légitimité sur l’idée d’être meilleurs que les autres, plus solides, plus « irréprochables », alors vous devez accepter que chaque fissure devienne un gouffre. Car c’est vous qui avez placé la barre si haut. Et lorsque la réalité ne suit pas, le retour de bâton est inévitable.

Le sentiment, de plus en plus répandu, est que derrière la façade des valeurs se cache une politique fragile, distraite, parfois même inconsciente du poids qu’elle porte. Une politique qui s’indigne dans les mots mais s’absout dans les faits.

Alors oui, Piero : « Politique et petites culottes » est peut-être un titre provocateur. Mais il colle terriblement à ce que nous voyons. Car lorsque le privé devient un problème public, et que ceux qui devraient gouverner perdent le sens de la limite, le risque n’est pas seulement la chute de quelques réputations, mais celle de la confiance collective.

Et celle-là, une fois perdue, ne se recoud pas.