Barils & barils

C’è un silenzio che pesa più delle parole. Ed è quello che accompagna il viaggio di Giorgia Meloni nella penisola arabica: tre giorni tra incontri, strette di mano e comunicati attesi, ma per ora non pervenuti. Nulla che dica davvero cosa l’Italia abbia portato a casa. Nulla che giustifichi, almeno politicamente, la portata di una missione che si misura – anche – in barili.

Già, i barili. Perché mentre si parla di energia, approvvigionamenti, relazioni strategiche con i Paesi produttori, la sensazione è che il bilancio sia paradossale: più barili di kerosene consumati per andare e tornare che risultati concreti messi sul tavolo. Una metafora fin troppo facile, ma tremendamente efficace per raccontare una politica estera che sembra vivere più di immagine che di sostanza.

E intanto il mondo brucia. Non in senso figurato, ma reale. Le guerre si moltiplicano, si allargano, si incancreniscono. E in questo scenario globale sempre più instabile pesa anche l’ombra delle scelte di Donald Trump, tornato protagonista sulla scena internazionale con una linea aggressiva che alimenta tensioni e conflitti. Un leader che Meloni non ha mai nascosto di considerare un punto di riferimento politico.

Il risultato è un cortocircuito evidente. Da una parte i viaggi istituzionali, le missioni diplomatiche, la ricerca di accordi energetici in un mondo che ha fame di stabilità. Dall’altra, un contesto internazionale reso sempre più fragile da scelte che vanno nella direzione opposta: escalation, contrapposizioni, guerre che continuano a insanguinare intere regioni.

E allora la domanda diventa inevitabile: a cosa servono questi viaggi? A costruire davvero una strategia o semplicemente a presidiare una narrazione? Perché senza contenuti, senza risultati tangibili, resta solo il rumore di fondo. E il conto, quello sì, è concreto.

Lo pagano i cittadini, mentre fanno i conti con il costo dell’energia, con un’inflazione che non molla la presa, con un’incertezza internazionale che si riflette su ogni aspetto della vita quotidiana. Lo paga la credibilità di un Paese che dovrebbe giocare un ruolo serio nello scenario globale e che invece rischia di apparire come una comparsa.

Barili & barili, dunque. Quelli che si cercano nei deserti del Golfo e quelli che si bruciano per andarli a cercare. Nel mezzo, una politica che continua a girare a vuoto, mentre fuori il mondo si lacera.

E il problema, alla fine, non è nemmeno il silenzio. È il vuoto che rischia di nascondere.

Barili & barili

Il est des silences qui pèsent plus lourd que les mots. C’est celui qui accompagne le voyage de Giorgia Meloni dans la péninsule arabique : trois jours entre rencontres, poignées de main et communiqués attendus, mais pour l’instant inexistants. Rien qui dise vraiment ce que l’Italie a ramené. Rien qui justifie, du moins politiquement, l’ampleur d’une mission qui se mesure – aussi – en barils.

Oui, les barils. Car pendant que l’on parle d’énergie, d’approvisionnements, de relations stratégiques avec les pays producteurs, le sentiment est celui d’un bilan paradoxal : plus de barils de kérosène consommés pour l’aller-retour que de résultats concrets mis sur la table. Une métaphore peut-être trop facile, mais terriblement efficace pour raconter une politique étrangère qui semble vivre davantage d’image que de substance.

Et pendant ce temps, le monde brûle. Pas au sens figuré, mais bien réel. Les guerres se multiplient, s’étendent, s’enveniment. Et dans ce scénario global toujours plus instable, plane aussi l’ombre des choix de Donald Trump, redevenu un acteur central de la scène internationale avec une ligne agressive qui alimente tensions et conflits. Un leader que Meloni n’a jamais caché considérer comme une référence politique.

Le résultat est un court-circuit évident. D’un côté, les voyages institutionnels, les missions diplomatiques, la recherche d’accords énergétiques dans un monde en quête de stabilité. De l’autre, un contexte international rendu toujours plus fragile par des choix qui vont dans la direction opposée : escalades, affrontements, guerres qui continuent d’ensanglanter des régions entières.

La question devient alors inévitable : à quoi servent ces voyages ? À construire réellement une stratégie ou simplement à entretenir un récit ? Car sans contenu, sans résultats tangibles, il ne reste que le bruit de fond. Et la facture, elle, est bien réelle.

Ce sont les citoyens qui la paient, alors qu’ils doivent déjà faire face au coût de l’énergie, à une inflation qui ne faiblit pas, à une incertitude internationale qui se répercute sur tous les aspects de la vie quotidienne. C’est aussi la crédibilité d’un pays qui devrait jouer un rôle sérieux sur la scène mondiale et qui risque au contraire d’apparaître comme un simple figurant.

Barils & barils, donc. Ceux que l’on cherche dans les déserts du Golfe et ceux que l’on brûle pour aller les chercher. Entre les deux, une politique qui continue de tourner à vide, tandis que le monde, lui, se déchire.

Et le problème, au fond, n’est même pas le silence. C’est le vide qu’il risque de dissimuler.