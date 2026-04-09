Tu l’as mérité.

C’è una frase semplice, quasi disarmante nella sua chiarezza, che però continua a risultare difficile da pronunciare e ancora di più da accettare: te lo sei meritato. Non è solo un complimento. È un atto politico, culturale, persino rivoluzionario.

La campagna promossa da Cittadinanzattiva APS parte proprio da qui: dal bisogno di restituire alle donne ciò che troppo spesso viene loro sottratto non con la forza, ma con l’abitudine. Il merito. Il riconoscimento. La legittimità di stare dove sono arrivate.

Perché il punto non è soltanto l’ingiustizia evidente, quella fatta di discriminazioni esplicite o di barriere strutturali. Il punto, più sottile e insidioso, è ciò che accade dentro. È quella voce che sussurra: “Sei stata fortunata”, “prima o poi se ne accorgeranno”, “non sei davvero all’altezza”. È la cosiddetta sindrome dell’impostore, descritta già nel 1978 dalle psicologhe Pauline Rose Clance e Suzanne Imes, ma oggi più che mai attuale.

E diciamolo chiaramente: non è un problema individuale. È un problema culturale.

Quando una donna ridimensiona il proprio successo, quando lo attribuisce al caso o alla benevolenza altrui, non sta semplicemente peccando di modestia. Sta rispondendo — spesso inconsapevolmente — a un contesto che le ha insegnato a non occupare troppo spazio, a non rivendicare troppo, a non disturbare l’ordine delle cose.

Ecco perché questa campagna è importante. Perché non si limita a “motivare”, non scivola nel banale ottimismo da manuale di autoaiuto. Fa qualcosa di più serio: prova a smontare una narrazione.

Lo spot in bianco e nero, diretto, senza orpelli, colpisce proprio per questo. Non cerca di addolcire il messaggio, ma lo ribalta. Se ti sei sentita fuori posto, non è perché non eri abbastanza. È perché quel posto non era stato pensato per te. Ed è una frase che pesa, perché sposta la responsabilità dal singolo al sistema.

Ma la vera forza di “Te lo sei meritato” sta nel fatto che non è solo una campagna di comunicazione. È un percorso. Fatto di incontri, di confronto, di presenza nei territori, di ascolto. Un lavoro lento, necessario, che punta a creare consapevolezza prima ancora che consenso.

E qui c’è un passaggio fondamentale: questa non è una battaglia “delle donne per le donne”. È una questione che riguarda tutti. Perché una società che non riconosce pienamente il valore di metà della sua popolazione è una società che si auto-limita, che spreca talento, che rinuncia a crescere.

Riconoscere il merito non è solo un gesto individuale. È un atto collettivo. Significa cambiare linguaggio, cambiare prospettiva, cambiare abitudini. Significa, ad esempio, smettere di stupirsi quando una donna eccelle. Smettere di cercare spiegazioni alternative al talento. Smettere di considerare “eccezionale” ciò che dovrebbe essere normale.

“Te lo sei meritato” allora diventa molto più di uno slogan. Diventa una restituzione. Una presa di posizione. Un invito — quasi una sfida — a guardarsi allo specchio senza sminuirsi.

E forse, in fondo, è proprio questo il passaggio più difficile: accettare fino in fondo il proprio valore. Non per arroganza, ma per giustizia.

Perché ogni traguardo, piccolo o grande che sia, ha una storia fatta di competenze, fatica, errori, determinazione. E negarlo significa cancellare quella storia.

Allora sì, vale la pena dirlo. Vale la pena dirlo forte, senza esitazioni, senza sconti.

Te lo sei meritato.

PER SAPERNE DI PIU'

Te lo sei meritato

Il existe une phrase simple, presque désarmante dans sa clarté, et pourtant encore difficile à prononcer — et plus encore à accepter : tu l’as mérité. Ce n’est pas seulement un compliment. C’est un acte politique, culturel, presque révolutionnaire.

La campagne portée par Cittadinanzattiva APS part précisément de là : du besoin de rendre aux femmes ce qui leur est trop souvent retiré, non par la force, mais par habitude. Le mérite. La reconnaissance. La légitimité d’être là où elles sont arrivées.

Car le problème ne se limite pas aux injustices visibles, celles des discriminations explicites ou des obstacles structurels. Le vrai nœud, plus subtil et plus insidieux, se situe à l’intérieur. C’est cette petite voix qui murmure : « Tu as eu de la chance », « un jour ils vont s’en rendre compte », « tu n’es pas vraiment à la hauteur ». C’est ce que l’on appelle le syndrome de l’imposteur, identifié dès 1978 par les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Imes, et qui reste aujourd’hui d’une actualité frappante.

Et disons-le clairement : ce n’est pas un problème individuel. C’est un problème culturel.

Lorsqu’une femme minimise son succès, lorsqu’elle l’attribue au hasard ou à la bienveillance d’autrui, elle ne fait pas simplement preuve de modestie. Elle répond — souvent sans en avoir conscience — à un contexte qui lui a appris à ne pas prendre trop de place, à ne pas trop revendiquer, à ne pas déranger l’ordre établi.

C’est précisément pour cela que cette campagne est importante. Parce qu’elle ne se contente pas de « motiver », qu’elle ne tombe pas dans un optimisme facile. Elle fait quelque chose de bien plus sérieux : elle démonte un récit.

Le spot en noir et blanc, direct, sans artifices, frappe par sa force. Il ne cherche pas à adoucir le message, il le renverse. Si tu t’es sentie déplacée, ce n’est pas parce que tu n’étais pas à la hauteur. C’est parce que cette place n’avait pas été pensée pour toi. Une phrase lourde de sens, qui déplace la responsabilité de l’individu vers le système.

Mais la véritable force de « Tu l’as mérité » réside dans le fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une campagne de communication. C’est un parcours. Fait de rencontres, de débats, de présence sur le terrain, d’écoute. Un travail patient, nécessaire, qui vise à construire de la conscience avant même de chercher l’adhésion.

Et il y a ici un point essentiel : ce n’est pas un combat « des femmes pour les femmes ». C’est une question qui nous concerne tous. Car une société qui ne reconnaît pas pleinement la valeur de la moitié de sa population est une société qui se limite elle-même, qui gaspille des talents, qui renonce à progresser.

Reconnaître le mérite n’est pas seulement un geste individuel. C’est un acte collectif. Cela signifie changer de langage, de regard, d’habitudes. Cela signifie, par exemple, cesser de s’étonner lorsqu’une femme réussit. Cesser de chercher des explications alternatives au talent. Cesser de considérer comme « exceptionnel » ce qui devrait être normal.

« Tu l’as mérité » devient alors bien plus qu’un slogan. Cela devient une restitution. Une prise de position. Une invitation — presque un défi — à se regarder en face sans se diminuer.

Et peut-être, au fond, est-ce là le plus difficile : accepter pleinement sa propre valeur. Non par arrogance, mais par justice.

Car chaque réussite, petite ou grande, est faite de compétences, d’efforts, d’erreurs et de détermination. La nier, c’est effacer cette histoire.

Alors oui, cela mérite d’être dit. Cela mérite d’être dit haut et fort, sans hésitation.

Tu l’as mérité.