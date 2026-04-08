ALCOTRA France-Italie 2021-2027 : Lancement du Microprojet ELAN

Le vendredi 17 avril 2026, de 15h00 à 16h30, la Salle de conférences de la bibliothèque régionale accueillera la conférence de lancement du projet ELAN (École transfrontalière de la LANgue francoprovençale).Conférence de lancement

À tous les organes de presse de la Région autonome Vallée d’Aoste, avec prière de participer à cette conférence.

Présent en France, en Suisse et en Italie, le francoprovençal se caractérise par une grande diversité de variétés locales. Langue transfrontalière, il est aujourd’hui gravement menacé : le nombre de locuteurs diminue constamment et, sans actions de transmission adaptées, sa disparition au cours de ce siècle est probable.

Le projet ELAN (Ecole transfrontalière de la LANgue francoprovençale) a pour objectif de contribuer concrètement à la sauvegarde du francoprovençal en développant des outils pédagogiques accessibles et communs aux territoires transfrontaliers de Savoie, Haute-Savoie et de la Vallée d’Aoste.Il vise à faciliter l’apprentissage de la langue dans un contexte plurilingue, en favorisant les passerelles entre le français, l’italien et le francoprovençal. En particulier, seront conçus deux modules d’une méthode commune, adaptable et utilisable aussi bien en milieu scolaire que dans le monde associatif, pour des publics francophones comme italophones. Les deux modules, destinés aux élèves de 11 à 15 ans, seront élaborés à partir de données linguistiques collectées sur le territoire et intégrés dans un parcours pédagogique structuré, en lien avec le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Le matériel pédagogique sera testé dans deux classes de chaque côté de la frontière, dès le mois de novembre 2026. Pour cette raison, les enseignant.e.s des écoles de la Vallée d’Aoste sont invité.e.s à participer à la conférence de lancement du projet qui se tiendra le vendredi 17 avril 2026, à la Salle de conférences de la bibliothèque régionale d’Aoste, de 15 heures à 16h30.

Interviendront :

- Christiane Dunoyer, Centre d’études francoprovençales René Willien, partenaire ELAN

Le francoprovençal aujourd’hui, l’éducation plurilingue et les langues minoritaires

- Fabio Armand, Institut Pierre Gardette, Université Catholique de Lyon, chef de file du projet ELAN.

Présentation du projet ELAN

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