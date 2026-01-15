Basta Ayatollah: Adu Valle d’Aosta denuncia la repressione in Iran

Dopo l’articolo “Iran silenzio assordante: la Valle d’Aosta osserva senza reagire”, Adu Valle d’Aosta ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook per prendere posizione sulle proteste in corso in Iran.

«Stiamo con le donne e gli uomini dell’Iran che si ribellano al regime clerico-fascista», si legge nel testo, che denuncia la repressione intensificata dal governo iraniano in assenza di copertura internet, con centinaia di manifestanti vittime di arresti e violenze.

Il movimento, spiegano da Adu, discende dalle proteste per la morte di Mahsa Amini, arrestata per non aver rispettato l’obbligo del velo, e si è saldato con scioperi contro l’inflazione e le politiche economiche che trasferiscono ricchezza dai più poveri ai più ricchi, spesso collusi con il regime.

«Il futuro dell’Iran spetta al popolo iraniano, non agli USA o a Israele», sottolinea il post, ma viene chiesto un intervento dell’Unione Europea «con ogni mezzo non violento» a sostegno della libertà e della giustizia.

Adu Valle d’Aosta cita inoltre le parole della premio Nobel Narges Mohammadi, oggi prigioniera politica in Iran: «Non si tratta di cultura o religione, ma di un brutale sistema di apartheid di genere, che va riconosciuto come crimine contro l’umanità».

Il post si chiude con lo slogan internazionale del movimento: “Donna. Vita. Libertà.”, rilanciato con gli hashtag #donnavitalibertà, #iran, #dirittiumani, #aduvda e #continuonslecombat, confermando la volontà del movimento valdostano di schierarsi apertamente a favore dei diritti umani nel contesto internazionale.