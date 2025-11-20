Sortilèges, prières et ovisinistri : une plongée dans l’Inquisition valdôtaine du XVe siècle

Le mardi 25 novembre 2025 à 18 h, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste accueillera une conférence aussi érudite que captivante, proposée dans le cadre du festival culturel BiblioRencontres. Intitulée « Sortilèges, prières et ovisinistri. Histoires de femmes et d’hommes jugés par l’inquisiteur heretice pravitatis dans la Vallée d'Aoste du XVe siècle », elle sera animée par Silvia Bertolin, historienne du droit reconnue pour ses recherches sur la justice savoyarde et les procès inquisitoriaux.

À partir des documents originaux conservés dans les archives historiques, Silvia Bertolin présentera les actes du tribunal de l’Inquisition en Vallée d’Aoste au XVe siècle.

Son intervention mettra en lumière les débuts de la persécution de la « sorcellerie diabolique » dans les Alpes occidentales, une période fondatrice qui a façonné les pratiques inquisitoriales des siècles suivants.

À travers l’analyse des sources judiciaires, la conférencière expliquera :

pour quelles raisons on pouvait être jugé : accusations de magie, maléfices, superstitions, hérésie présumée ;

comment fonctionnait le tribunal : les figures en jeu, la préparation des procès, les méthodes d’interrogatoire et l’obtention souvent forcée des confessions ;

quelles sanctions étaient infligées : de la simple pénitence publique jusqu’à la confiscation des biens et, dans certains cas, la condamnation au bûcher.

L’intervention offrira une vision d’ensemble d’un moment charnière de l’histoire valdôtaine, révélant la complexité sociale, culturelle et religieuse qui se dissimulait derrière les accusations de sorcellerie.

Les épisodes rapportés, issus directement des actes des procès, mettront en relief l’évolution d’un phénomène appelé à marquer durablement les territoires alpins.

Diplômée en droit de l’Université de Milan et docteure en histoire du droit à l’Université de Genève, Silvia Bertolin est une spécialiste de l’administration de la justice dans le Duché de Savoie entre les XVIe et XVIIIe siècles.

Ses recherches sur l’Inquisition en Vallée d’Aoste l’ont conduite à publier La stregoneria nella Valle d'Aosta medievale (2003, avec Ezio Emerico Gerbore) puis Processi per fede e sortilegi nella Valle d'Aosta del Quattrocento (2012), un volume comprenant également les documents d’archives analysés.

La conférence est en entrée libre, dans la limite des places disponibles.