La musique comme vecteur de générosité et de partage. C’est l’esprit qui animera l’événement “Musique et Don – FIDAS Music Fest 2025”, organisé par la FIDAS Vallée d’Aoste avec le précieux soutien de l’Administration régionale. Le rendez-vous est fixé pour samedi 13 septembre, de 17h à 23h, au Plus Aoste, via Garibaldi 7.

Sur scène se succéderont certaines des formations les plus dynamiques et représentatives du panorama valdôtain : Coro Ali Ali, AHIA, Ayla Fox, Sinonimi e Contrari, Calabro 35, RSA et Sago. Un programme éclectique, capable de passer des chœurs à la chanson d’auteur, du rock aux nouvelles expérimentations sonores.

Mais au-delà de la fête musicale, le message est clair et essentiel : sensibiliser la population à l’importance du don de sang et de plasma. Un geste simple, mais qui sauve des vies. Dans une période où la demande augmente, la solidarité devient une ressource irremplaçable.

“Cette manifestation nous permettra encore une fois de promouvoir et de diffuser le don de sang et de plasma, surtout auprès des jeunes – souligne le président de la FIDAS Vallée d’Aoste, Rosario Mele –. Les rapprocher du volontariat et de la culture du don est l’un de nos objectifs prioritaires.”

Une soirée, donc, pour vibrer au rythme de la musique, mais surtout pour rappeler que chaque goutte de générosité peut faire la différence.