Tar ribalta le esclusioni: tre liste riammesse alle comunali, scongiurato il commissariamento a Oyace e Gignod

La battaglia sulle liste escluse dalle comunali si è chiusa questa mattina in aula al Tar della Valle d’Aosta, con un esito che ribalta le decisioni della Commissione elettorale circondariale di Aosta. Tutti i ricorsi sono stati accolti e i giudici amministrativi hanno riammesso le tre liste rimaste fuori per presunti vizi formali nei documenti depositati.

Il caso più delicato riguardava Oyace, dove la lista unica Pour Oyace, guidata dalla sindaca uscente Stefania Clos, era stata esclusa, aprendo la prospettiva di un commissariamento per assenza di candidature. Il ricorso, presentato sia dai candidati che dai sottoscrittori, è stato accolto e la lista sarà quindi regolarmente sulla scheda il 28 settembre.

Stessa sorte per Gignod, dove la Commissione non aveva accettato la lista unica Vivre Gignod della sindaca uscente Gabriella Farcoz, sempre per irregolarità formali. Anche qui il Tar ha ribaltato la decisione, garantendo lo svolgimento regolare delle elezioni ed evitando la gestione commissariale del Comune.

Il tribunale amministrativo, presieduto da Giuseppina Adamo, ha inoltre ammesso il ricorso della lista Unis on réussit di Valgrisenche, guidata dall’ex sindaco Riccardo Moret, anch’essa esclusa per motivi formali. In questo caso il rischio di commissariamento non c’era, essendo stata presentata anche un’altra lista concorrente.

Con le decisioni di oggi, tutte le tre liste escluse dalla Commissione circondariale vengono riammese: la competizione elettorale del 28 settembre 2025 si svolgerà dunque regolarmente nei tre Comuni, con un ritorno alla normalità istituzionale che solo pochi giorni fa sembrava compromesso.