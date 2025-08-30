Elezioni 2025, scatta l’ora della trasparenza: curricula online e nuove sedi di scrutinio

Entro il 14 settembre i partiti e i candidati dovranno pubblicare curriculum e certificato penale: sanzioni salate per chi non si adegua. La Giunta individua intanto i Poli di scrutinio per garantire ordine e regolarità nelle operazioni di voto e spoglio.

La Presidenza della Regione richiama tutti i partiti, movimenti politici e liste che si presenteranno alle elezioni regionali del 28 settembre 2025 a rispettare un obbligo fondamentale: entro lunedì 14 settembre, ogni candidato deve rendere pubblico il proprio curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale, pubblicati sia sul sito ufficiale del partito o movimento sia nella sezione dedicata “Elezioni trasparenti” del portale della Regione Valle d’Aosta.

La normativa, prevista dall’articolo 1, comma 14 della legge 3/2019, nasce con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nei processi elettorali, evitando conflitti di interesse e favorendo una maggiore conoscenza dei cittadini sui candidati. Lo stesso adempimento riguarda i candidati alla carica di sindaco nei Comuni con oltre 15mila abitanti, che in Valle d’Aosta coincide con Aosta. Anche in questo caso, curriculum e casellario giudiziale dovranno comparire sul sito del Comune nella sezione “Elezioni trasparenti”.

I partiti e le liste devono comunicare tempestivamente il link ai propri siti, inviando una PEC a segretario_generale@pec.regione.vda.it, così da consentire alla Regione di raccogliere e verificare la documentazione. La mancata pubblicazione dei dati richiesti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12mila e 120mila euro, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 23 della legge 3/2019.

Parallelamente, la Giunta regionale ha definito i Comuni sede dei Poli di scrutinio e il numero di uffici per ciascun Polo, fondamentali per garantire un regolare spoglio delle schede. I Poli individuati sono:

La Salle – Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc (Scuola primaria/palestra)

Aymavilles – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis (Palestra dell’Unité)

Valpelline – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin (Sala polivalente “Ex centralina”/palestra)

Pollein – Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius (Centro polifunzionale Grand Place)

Saint-Vincent – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin (Scuola primaria/palestra)

Verrès – Unité des Communes valdôtaines Evançon (Salone “La Murasse”)

Pont-Saint-Martin – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose e Walser (Salone polivalente “Maison du Boulodrome”)

Aosta – Scuola primaria Einaudi

Le operazioni di scrutinio inizieranno la mattina di lunedì 29 settembre 2025, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Per garantire un’informazione puntuale e la copertura mediatica delle operazioni, i giornalisti e fotografi interessati possono contattare l’Ufficio stampa della Presidenza della Regione all’indirizzo u-stampa@regione.vda.it, che coordinerà l’accesso ai Poli e fornirà tutte le informazioni necessarie per riprese fotografiche o video.

Questi adempimenti rappresentano un passaggio fondamentale non solo per la correttezza delle elezioni, ma anche per rafforzare la fiducia dei cittadini nel processo democratico. La trasparenza dei candidati e la chiarezza nella gestione dei Poli di scrutinio sono strumenti concreti per una tornata elettorale sicura e partecipata, in cui ogni voto viene conteggiato e ogni cittadino ha la possibilità di conoscere chi si candida a rappresentarlo.