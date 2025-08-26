Verso il 28 settembre: elezioni regionali e comunali in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta si prepara a vivere una delle giornate elettorali più importanti dell’anno: domenica 28 settembre 2025, infatti, gli elettori saranno chiamati a eleggere sia il Consiglio regionale sia i Sindaci, Vicesindaci e i Consigli comunali di 65 Comuni. Pur tenendosi contemporaneamente, le due consultazioni restano distinte nelle procedure, nelle modalità di voto e nei risultati.

Per entrambe le elezioni, gli elettori potranno esprimere fino a tre preferenze, ricordando che se ne vengono indicate tre almeno una deve riguardare un candidato di genere diverso dagli altri due, pena l’annullamento dell’ultima preferenza.

Le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio seguirà un calendario prestabilito: lunedì 29 settembre per le regionali e martedì 30 settembre per le comunali. Per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, nel caso in cui sia stata votata una sola lista, i candidati saranno eletti secondo l’ordine delle preferenze, purché la lista superi il 50% dei voti validi e la partecipazione sia almeno del 40% degli elettori iscritti. Eventuali ballottaggi per le comunali si terranno domenica 12 ottobre 2025.

Tra i Comuni chiamati al voto figurano: Allein, Arvier, Avise, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Doues, Émarèse, Étroubles, Fontainemore, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Ollomont, Oyace, Perloz, Pontboset, Pontey, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche e Valpelline, per l’elezione di 9 consiglieri comunali. Altri Comuni come Aymavilles, Charvensod, Cogne, Courmayeur, Donnas, Fénis, Gignod, Hône, Issogne, La Salle, Montjovet, Morgex, Nus, Pollein, Roisan, Saint-Marcel, Verrayes, Verrès e Villeneuve eleggeranno 13 consiglieri; Châtillon, Gressan, Pont-Saint-Martin, Quart, Saint-Christophe, Saint-Vincent e Sarre 15 consiglieri; Aosta/Aoste 27 consiglieri.

Per quanto riguarda le elezioni regionali, potranno votare tutti i cittadini residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno, che abbiano compiuto o compiano 18 anni entro il giorno del voto e risultino iscritti nelle liste elettorali comunali.

L’appuntamento del 28 settembre rappresenta un momento cruciale per il futuro politico della regione e dei suoi Comuni. Elettori e candidati sono chiamati a partecipare con attenzione, rispettando le regole e comprendendo le modalità di espressione del voto, affinché la tornata elettorale si svolga regolarmente e con piena trasparenza.