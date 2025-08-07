Osservatorio regionale antimafia: approvata la relazione delle attività 2024-2025

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, si è tenuta la riunione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso.
L'organismo antimafia ha approvato la relazione delle attività svolte nel periodo 2024-2025. Nel corso dell'incontro è stata anche presentata la rassegna dei documenti relativi al progetto "Giovani Ambasciatori della Legalità" ideato dall'Osservatorio e realizzato in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.
Il percorso formativo dal valore scientifico, culturale e civico, ha come obiettivo quello di formare giovani universitari o neolaureati sulle tematiche della criminalità organizzata di stampo mafioso e le sue ricadute sul territorio con l'obiettivo di renderli dei veri e propri ambasciatori della legalità. Al termine del percorso, i partecipanti diventano promotori della legalità presentando incontri di sensibilizzazione nelle scuole secondarie valdostane.
Il materiale didattico dell'edizione 2024-2025 del corso è stato raccolto in un'unica rassegna che comprende anche una selezione degli elaborati più significativi realizzati dagli studenti partecipanti. La "Relazione del percorso "Giovani ambasciatori della legalità" è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Valle d'Aosta accedendo alla pagina dell'Osservatorio antimafia al link https://www.consiglio.vda.it/osservatorio-antimafia/relazione-annuale e selezionando l'opzione corrispondente al documento