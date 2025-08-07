Osservatorio regionale antimafia: approvata la relazione delle attività 2024-2025

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 agosto 2025, si è tenuta la riunione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso.

L'organismo antimafia ha approvato la relazione delle attività svolte nel periodo 2024-2025. Nel corso dell'incontro è stata anche presentata la rassegna dei documenti relativi al progetto "Giovani Ambasciatori della Legalità" ideato dall'Osservatorio e realizzato in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste.

Il percorso formativo dal valore scientifico, culturale e civico, ha come obiettivo quello di formare giovani universitari o neolaureati sulle tematiche della criminalità organizzata di stampo mafioso e le sue ricadute sul territorio con l'obiettivo di renderli dei veri e propri ambasciatori della legalità. Al termine del percorso, i partecipanti diventano promotori della legalità presentando incontri di sensibilizzazione nelle scuole secondarie valdostane.