Emily Rini tra Roma e Bruxelles: la PAC rilancia le montagne

La sinergia con i territori, tra Roma e Bruxelles, e in particolare la collaborazione tra Forza Italia e la Südtiroler Volkspartei sono stati alcuni dei temi centrali dell’incontro pubblico intitolato "Una nuova Politica Agricola Comune per rilanciare i territori e tutelare le produzioni d’eccellenza", organizzato sabato scorso da Forza Italia Valle d’Aosta nella gremita sala conferenze della Cofruits di Saint-Pierre.

Ospiti della serata – moderata da Emily Rini, responsabile nazionale del Dipartimento per le Politiche della Montagna e segretario regionale di Forza Italia – sono stati Maurizio Gasparri, presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, e gli europarlamentari Flavio Tosi e Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei). Gli interventi hanno sottolineato la necessità di rafforzare le risorse e ridurre la burocrazia per l’agricoltura di montagna, presentando inoltre un progetto in fase di elaborazione – sull’asse Roma-Bruxelles – per la coesistenza tra uomo e lupo.

Tra le associazioni di categoria e i consorzi di tutela presenti – tra cui Cervim e il Comitato regionale per la gestione venatoria – sono intervenuti Edi Henriet (direttore Association Régionale Eleveurs Valdôtains), Elio Gasco (direttore Coldiretti VdA), Fulvio Blanchet (direttore Consorzio Tutela DOP Fontina) e Riccardo Orusa (direttore S.C. Valle d’Aosta dell’Istituto Zooprofilattico). Tutti hanno evidenziato l’urgenza di continuare a sostenere l’agricoltura di montagna e le sue comunità rurali, valorizzando le produzioni d’eccellenza per affrontare un mercato globale sempre più competitivo e difficile da governare.

Uno degli elementi chiave emersi durante l’incontro è la collaborazione politica strutturata tra Forza Italia e la Südtiroler Volkspartei, all’interno della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, che consente alle comunità alpine di avere voce e rappresentanza a Bruxelles. Un aspetto riconosciuto e apprezzato da tutte le categorie presenti.