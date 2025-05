Gli studenti di Morgex a lezione di democrazia al Consiglio Valle e rivogliono la ferrovia

Mattinata di educazione civica concreta per la classe II C della scuola secondaria di primo grado di Morgex, protagonista oggi – venerdì 16 maggio 2025 – di una visita al Consiglio Valle nell’ambito del progetto istituzionale Portes Ouvertes.

Accompagnati dalle docenti Noemi Barmaz, Mariele Lanza e Stefania Roullet, gli studenti hanno potuto approfondire il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale, seguendo con interesse l’illustrazione della sua storia, delle sue competenze e dei ruoli svolti dai Consiglieri.

La visita si è conclusa con una simulazione dei lavori d’Aula, in cui i giovani si sono cimentati in un dibattito sul tema della riattivazione della linea ferroviaria per la Valdigne. Una discussione sentita e argomentata, che ha visto emergere diverse posizioni: da una parte le preoccupazioni per i costi dell’intervento, dall’altra la necessità di un collegamento rapido, sostenibile e strategico per la mobilità dell’Alta Valle.

Alla fine del confronto, l’“assemblea studentesca” ha votato a favore della riapertura della ferrovia, dimostrando sensibilità verso le politiche ambientali e il miglioramento delle infrastrutture pubbliche.

L’iniziativa del Consiglio regionale, che ogni anno coinvolge centinaia di studenti valdostani, punta a rafforzare il legame tra giovani e istituzioni, offrendo strumenti per comprendere il valore della partecipazione e della democrazia.