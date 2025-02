Minelli e Nasso a Napoli: una nuova visione politica per la Valle d'Aosta nei territori

L'evento si concentra sull'attività degli eletti nelle Regioni e nei Comuni italiani, ed è una significativa occasione di confronto per le forze politiche che promuovono un’agenda ecologista e progressista. La partecipazione della Valle d'Aosta, rappresentata da Chiara Minelli, consigliera regionale di PCP, e Manuela Nasso, consigliera federale di Europa Verde, segna un momento cruciale nella costruzione di nuove prospettive politiche e programmatiche per la nostra regione.

La presenza delle due esponenti valdostane alla conferenza non solo porta il contributo della Valle d'Aosta in un contesto nazionale, ma apre anche nuovi orizzonti politici per la regione. Come affermato da Minelli, "La partecipazione di un territorio come il nostro alle dinamiche politiche nazionali è fondamentale per rafforzare il nostro ruolo e portare avanti istanze che rispondano alle reali necessità locali". Le tematiche che verranno trattate durante la conferenza, come l’economia circolare, la mobilità sostenibile, la transizione energetica e la tutela delle aree naturali, sono tutte aree di interesse cruciale per la Valle d'Aosta, che da sempre si distingue per la sua sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità.

"Questa conferenza rappresenta una piattaforma straordinaria per fare rete e scambiare buone pratiche", ha sottolineato Nasso. "Il nostro impegno per il futuro della Valle d'Aosta deve essere sempre più legato a un’idea di sviluppo che rispetti l’ambiente, ma che sia anche inclusiva, in grado di rispondere alle sfide economiche e sociali".

Le tematiche centrali della conferenza, tra cui la salute, la scuola, la casa, e la creazione di strumenti di partecipazione democratica, offrono un’opportunità unica per la Valle d'Aosta di inserirsi pienamente nelle discussioni su come i territori possono guidare il cambiamento. La conferenza di Napoli, a cui parteciperanno oltre 300 eletti, è un’opportunità per mettere in comune le esperienze di amministratori locali che, spesso, sono i primi a sperimentare e applicare politiche innovative.

Questi spazi di discussione e confronto rappresentano non solo una vetrina per i temi valdostani, ma anche un’occasione per rafforzare i legami con altre realtà locali in tutta Italia, creando un movimento che può fare la differenza a livello nazionale. La Valle d'Aosta, con le sue specificità, ha molto da offrire, ma anche tanto da imparare da altre realtà che hanno già messo in campo progetti concreti su temi come la transizione ecologica, la gestione delle risorse naturali e l’inclusione sociale.

"La sfida più grande è quella di riuscire a trasformare queste idee in azioni concrete, e la conferenza di Napoli è il primo passo in questa direzione", ha aggiunto Minelli. "Abbiamo la responsabilità di costruire un futuro migliore non solo per la Valle d'Aosta, ma per l’intero paese, facendo della sostenibilità la chiave di volta delle politiche future".

La partecipazione di Chiara Minelli e Manuela Nasso alla conferenza di Alleanza Verdi Sinistra rappresenta un segnale importante per la Valle d'Aosta. Non si tratta solo di una presenza sul piano politico, ma di un impegno concreto a portare avanti una visione di sviluppo che sia rispettosa dell’ambiente e capace di rispondere alle sfide economiche e sociali che riguardano i territori. In un momento in cui il mondo politico valdostano cerca nuove direzioni, la voce delle due esponenti potrebbe davvero aprire nuovi orizzonti.