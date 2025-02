Una giornata al Consiglio Valle: gli studenti dell’Indirizzo Tecnico Turistico in visita per il progetto Portes Ouvertes

Nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025, gli studenti della II B Indirizzo tecnico turistico dell'Istituto tecnico e professionale regionale Corrado Gex di Aosta, accompagnati dalle insegnanti Cristina Lustrissy e Ylenia Gullone, hanno partecipato al progetto Portes Ouvertes con una visita al Consiglio Valle. L'incontro ha offerto loro l'opportunità di esplorare la storia e il funzionamento dell'Assemblea legislativa, seguiti da un'esperienza pratica attraverso una simulazione dei lavori consiliari.

Gli studenti si sono calati nei panni dei Consiglieri regionali, impegnati in un vivace dibattito sulla riapertura della linea ferrovia. L'incontro si è concluso con un'ampia discussione, che ha permesso agli studenti di confrontarsi su temi importanti riguardanti la gestione e lo sviluppo della regione. La simulazione ha offerto loro una visione concreta del processo decisionale e delle complessità che caratterizzano il lavoro dei Consiglieri regionali, stimolando il loro interesse per le politiche pubbliche e il funzionamento delle istituzioni locali. Un'esperienza formativa che ha reso più tangibile la relazione tra politica, trasporti e sostenibilità, temi particolarmente rilevanti per il futuro della Valle d'Aosta.