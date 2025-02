Aosta: L’amministrazione comunale accelera i lavori per risolvere l'emergenza fognaria via Monte Vodice"

La situazione di via Monte Vodice continua a essere al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale di Aosta, impegnata da settimane nel fronteggiare le problematiche derivanti dalla rottura della rete fognaria. La scoperta di un'importante voragine, avvenuta l'8 gennaio scorso, ha messo in luce la gravità del danno e ha dato il via a una serie di interventi urgenti. Nonostante le difficoltà, l'amministrazione sta facendo il massimo per ridurre i disagi e ripristinare la normalità in tempi brevi.

Secondo quanto dichiarato da Marco Framarin, dirigente comunale e coordinatore del settore tecnico, la prossima settimana si prevede un deciso avanzamento dei lavori. "La prospettiva è di fare un deciso avanzamento nei prossimi giorni", ha spiegato Framarin, sottolineando che alla fine di questa settimana si dovrebbe capire se sarà possibile procedere con la sostituzione del tratto di fognatura danneggiato. Sarà inoltre effettuata una videoispezione per verificare l'eventuale presenza di danni ulteriori nella parte della rete a monte, con l'intenzione di cominciare a ripristinare la viabilità non appena le operazioni di scavo saranno completate.

L'amministrazione comunale ha già intrapreso diverse azioni per accelerare i lavori, tra cui l'impiego di un mezzo diverso per lo scavo, necessario per liberare la fognatura verso monte e consentire una pulizia approfondita della rete. Al tempo stesso, sono stati eseguiti sopralluoghi con la società Italgas, al fine di rimuovere la tubazione del gas che interferisce con le operazioni. Si prevede che queste operazioni possano partire mercoledì pomeriggio e possano proseguire senza ulteriori intoppi.

In merito alla situazione di disagio per i residenti, in particolare per quanto riguarda gli accessi alle cantine e agli ascensori dei palazzi circostanti, l'amministrazione ha adottato misure preventive, come l'installazione di un sistema di telecontrollo per monitorare il livello dell'acqua all'interno dei pozzetti. Questo dispositivo consente di intervenire tempestivamente in caso di innalzamento dei livelli, evitando il rischio di nuovi allagamenti. "Le cantine sono asciutte e non si è più verificato alcun episodio di allagamento", ha confermato Framarin, sottolineando l'impegno costante nel monitorare la situazione anche durante il fine settimana.

La situazione è complessa e richiede un grande impegno da parte di tutti gli attori coinvolti, ma l'amministrazione comunale di Aosta si sta muovendo con determinazione per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. "Non è una situazione semplice", ha concluso Framarin, esprimendo comprensione per i disagi subiti dai cittadini e apprezzamento per l'impegno dei tecnici e delle imprese coinvolte. Il lavoro prosegue con l'obiettivo di restituire presto la normalità a un'area che ha vissuto settimane di grande incertezza.