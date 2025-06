AOSTA: La Costituzione che vorremmo: un laboratorio di parole, diritti e futuro al Quartiere Cogne

Ogni Costituzione è una promessa. Non solo un insieme di articoli e commi, ma il riflesso scritto di un desiderio collettivo: quello di vivere insieme secondo regole condivise, valori riconosciuti, visioni comuni. È da qui che nasce “Laboratorio costituente – La Costituzione che vorremmo: parole, diritti, futuro”, l’iniziativa che animerà sabato 7 giugno, dalle 15:30, la Bocciofila del Quartiere Cogne ad Aosta.

Un evento che va ben oltre l’apparenza di un semplice laboratorio: è un invito a riscoprire le parole della convivenza, a dare forma – e magari anche suono e colore – a una nuova idea di comunità, a partire dalle radici del nostro vivere civile.

Proposto dalla Scuola di Italiano DoubleTe, e sostenuto da una rete di realtà che operano nella nostra regione per l’inclusione, il dialogo interculturale e la cittadinanza attiva, il laboratorio è aperto a tutti: residenti, nuovi arrivati, giovani, adulti, chi ha voglia di partecipare, di ascoltare e di creare. Un piccolo esperimento democratico che parte dal basso, dalle storie di chi vive qui oggi, e che si interroga su quale possa essere la Costituzione che vorremmo: fatta di parole semplici, ma profonde; costruita nel rispetto delle differenze; capace di accogliere sogni e bisogni.

Giocare con la poesia, contrattare come in un’assemblea, discutere con passione ma con rispetto, scrivere insieme un testo nuovo, comunitario, utopico quanto basta per immaginare un domani migliore: queste le tappe di un percorso che è insieme culturale e civile, educativo e partecipativo.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Bocciofila del Quartiere Cogne, il progetto “Sentirsi a casa” del Comune di Aosta, il SAI di Saint-Vincent, e le associazioni Refugees Welcome – gruppo territoriale di Aosta, Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda, Intercultura e il Centre nous – Centro antidiscriminazioni della Valle d’Aosta.

In un tempo in cui si fa spesso fatica a parlare con parole autentiche e ascoltarsi davvero, questo laboratorio si propone come spazio di riconoscimento e incontro, dove ogni voce conta e ogni frase può essere una pietra fondante di una Costituzione ideale.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a:

📧 aosta@refugees-welcome.it

Perché la Costituzione non è solo un testo da studiare, ma una possibilità da scrivere insieme.