“La sera dei miracoli”: Aosta canta Lucio Dalla sotto le stelle del Parco Puchoz

Promosso dal Comune di Aosta in collaborazione con Exus Eventi e prodotto dalla rinomata Good Vibrations Entertainment – la stessa firma dietro al celebre “Canto Libero” dedicato a Battisti & Mogol – lo spettacolo approda nel capoluogo valdostano dopo un tour teatrale da tutto esaurito, accolto ovunque da standing ovation e grande emozione.

A dare voce all’universo poetico di Lucio Dalla sarà Lorenzo Campani, artista carismatico e dalla voce potente, noto al grande pubblico per il suo ruolo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e per la partecipazione a “The Voice of Italy”. Campani ha calcato palchi importanti al fianco di Ligabue e Vasco Rossi, e si presenta ad Aosta come il cuore pulsante di uno spettacolo che non è solo musica, ma racconto, viaggio emotivo, vibrazione collettiva.

Al suo fianco, una band di eccellenze: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). Un ensemble affiatato che darà vita a un repertorio immortale: da “4 marzo 1943” a “Com’è profondo il mare”, da “L’anno che verrà” a “Futura”, passando per capolavori assoluti come “Caruso” e “Piazza Grande”.

Il Parco Puchoz, restituito alla comunità già da aprile come luogo di incontro quotidiano, si prepara a vivere la sua notte più luminosa. Uno spazio trasformato per l’occasione in un teatro a cielo aperto, arricchito da scenografie suggestive e giochi di luce che promettono un’esperienza sensoriale totale. L’ingresso sarà gratuito, con accesso da piazza Mazzini a partire dalle 20.30 e posti a sedere per il pubblico.

«Abbiamo voluto offrire ad Aosta – spiega Alina Sapinet, assessora alla Promozione turistica – un evento che onora la grande musica italiana, attraverso la figura straordinaria di Lucio Dalla. Con questa serata celebriamo il talento e l’umanità di un artista che ha saputo raccontare il nostro tempo come pochi, e riaffermiamo la vocazione culturale della città. Il Parco Puchoz diventa luogo vivo, aperto, pronto a ospitare emozioni, parole, canzoni».

Ma il concerto è solo l’inizio. Aosta spalanca le porte all’estate con un cartellone di eventi che si fa sempre più ricco: dalla festa “Jailbreak” alle Serate Rossonere, da “Commercianti in Festa” al concerto-tributo a Edith Piaf con Maura Susanna, fino alla “Pigiama Run 2025” prevista per settembre.

“La Sera dei Miracoli” non è uno spettacolo qualsiasi. È un incontro tra memoria e futuro. È la possibilità di cantare tutti insieme un pezzo di vita, un frammento di bellezza, una storia collettiva scritta con la penna di Lucio Dalla e interpretata da artisti che sanno cosa vuol dire salire su un palco con rispetto, passione e consapevolezza.

Il 7 giugno, Aosta non si limita ad ascoltare musica. Aosta canta, sente, ricorda. E celebra la primavera con l’arte più potente di tutte: quella che resta.