Aosta si prepara alla magia del periodo delle feste

Fino all’antivigilia di Natale vie e piazze di Aosta saranno animate da un programma di iniziative promosse dal Comune insieme a Confcommercio della Valle d’Aosta. L’obiettivo è allietare il periodo che conduce alle festività natalizie e di fine/inizio d’anno, a supporto del Marché Vert Noël e delle altre proposte pubbliche e private pensate per abbellire diversi angoli cittadini: da piazza Arco d’Augusto ai giardini Lussu, dalla piazzetta della Porta Prætoria alla Tour du Pailleron, illuminata da giochi di luce.

La musica e il canto corale saranno protagonisti di quattro appuntamenti: si comincia sabato 6 dicembre con il Coro Nouvelle Harmonie di Saint-Pierre, per proseguire il 13 dicembre con il Coro La Manda di Hône e il 20 dicembre con la Corale Les Hirondelles di Arpuilles, mentre la chiusura sarà affidata, martedì 23 dicembre, al Coro Dames de la Ville d’Aoste. Tutte le formazioni si esibiranno dalle ore 17 alle 19 in diversi siti, tra cui piazza Chanoux e place des Franchises, facendo risuonare nel centro storico le suggestive melodie del canto corale a beneficio di residenti e turisti.

Il 17 e il 20 dicembre, dalle 14.30 alle 18.30, si terranno due eventi speciali dedicati alle famiglie, pensati per condividere anche nei quartieri la magia del periodo che precede il Natale attraverso attività coinvolgenti, inclusive e adatte a tutte le età. Il primo appuntamento è in programma in via Volontari del Sangue, nell’ex area mercatale coperta; il secondo si svolgerà nel quartiere Dora, in piazza Battaglione Cervino. Entrambe le giornate sono concepite come un’occasione per riunire la comunità, divertire i più piccoli e creare momenti sereni da condividere in famiglia.

I bambini potranno incontrare Babbo Natale nella sua casetta, consegnare la letterina, scattare una foto ricordo e interagire con il suo fidatissimo elfo. Nella “Fabbrica dei giochi in legno di Babbo Natale” sarà possibile giocare con otto grandi giochi in legno, ispirati alla tradizione artigianale dei “giochini di Babbo Natale”, sotto la guida di un elfo animatore che garantirà ordine, sicurezza e divertimento continuo.

Le giornate saranno arricchite da due momenti partecipativi: il 17 dicembre è prevista la Grande Tombola di Natale, una tombola collettiva e inclusiva, perfetta per creare un clima festoso e comunitario. Il 20 dicembre, invece, “Mattoncini Challenge” sarà una sfida creativa e cooperativa dedicata ai più piccoli (e non solo), che potranno immaginare e dare forma alle proprie idee con i mattoncini, in un’attività pensata per stimolare fantasia, collaborazione e gioco condiviso.

Accanto al programma di iniziative organizzate dal Comune, il centro di Aosta ospiterà animazioni a tema promosse da Confcommercio della Valle d’Aosta, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Alcuni operatori in costume hanno già consegnato ai negozianti speciali letterine natalizie che potranno essere ritirate nei negozi. Le letterine, compilate con sogni e desideri, potranno essere imbucate entro il 18 dicembre nella cassetta installata nei pressi della grande slitta in legno trainata dalle renne, sul lato ovest del Marché Vert Noël, non lontano dallo chalet dell’ANA. Sabato 20 dicembre i video con le letterine lette da Babbo Natale saranno pubblicati sulle pagine social del Comune di Aosta e di Confcommercio.

Per invogliare i passanti a ritirare le letterine nei negozi è stato organizzato un evento che domenica 7 dicembre trasformerà il centro in un vivace villaggio natalizio: per quattro ore, dalle 15 alle 19, animatori in costume da Schiaccianoci percorreranno le vie, proponendo a grandi e piccoli giochi e micro-animazioni come quiz natalizi, indovinelli, scioglilingua, sfide di mira con palline colorate.

Commenta l’assessora allo Sviluppo economico, Simonetta Salerno: «I dati dei flussi turistici, particolarmente positivi per la nostra città, ci spingono a proseguire nell’azione di sostegno al tessuto economico e commerciale di Aosta. Riprendere il filo della collaborazione con Confcommercio, a cominciare da questo progetto per il Natale, è per noi una scelta naturale che non può che portare benefici alla collettività».

«La nostra associazione – afferma il presidente di Confcommercio Aosta, Ermanno Bonomi – è a disposizione dell’Amministrazione comunale affinché questa sinergia possa portare frutti per il bene della città. Siamo pronti a collaborare su diversi tavoli e incontreremo nei prossimi giorni l’Amministrazione per portare la voce del mondo del commercio e le nostre proposte per il rilancio del settore».

«Ormai, per Aosta – dichiara l’assessora al Turismo, Cecilia Lazzarotto – il periodo che precede le festività natalizie e di fine/inizio d’anno, dall’inaugurazione del Marché Vert Noël fino quasi alla vigilia, ha assunto una rilevanza turistica di prim’ordine ed è sempre più sentito dalla popolazione. Per questo abbiamo voluto coinvolgere l’intera città, con due eventi nei quartieri e la musica itinerante dei cori. Come da tradizione, la proposta del Comune culminerà nell’evento di Capodanno, i cui dettagli verranno resi noti a breve».