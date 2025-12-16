Aostæ 2025: gli eventi del Solstizio d’inverno chiudono l’anno delle celebrazioni per i 2050 anni di Augusta Prætoria

Volge al termine il calendario di Aostæ2025, organizzato dalla Soprintendenza per i beni e attività culturali dell’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta per i 2050 anni dalla fondazione di Augusta Prætoria.

Dopo mesi di incontri, spettacoli, laboratori e conferenze dedicati alla storia della città romana, le celebrazioni si concludono con “Solstizio d’inverno, 2050 anni sotto lo stesso Sole”, una serie di appuntamenti che uniscono memoria storica, astronomia e arti performative.

Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre 2025, un ricco programma di eventi gratuiti in città permetterà di vivere l’esperienza del solstizio d’inverno e dell’allineamento del Sole lungo l’antico Cardo Maximus, fenomeno che per secoli ha unito scienza, rito e identità urbana.

PROGRAMMA

Venerdì 19 dicembre – THÉÂTRE DE LA VILLE

Ore 20.30 – Avilliana. Miti di fondazione dal Mediterraneo alla Valle d’Aosta. Spettacolo teatrale per attore, danzatrice, soli, coro ed ensemble strumentale in collaborazione con l’Università di Torino e con la partecipazione dell’Istituzione scolastica San Francesco di Aosta.

Sabato 20 dicembre – MEGAMUSEO

Dalle ore 14.30 alle 18 – Tavola rotonda: Alle origini della città. Fondazioni augustee tra storia, mito, rito e archeologia.

Attilio Mastino, già rettore dell’Università di Sassari e fondatore della Scuola archeologica italiana a Cartagine, Augusto e la terza decisiva rifondazione di Cartagine. Il nuovo assetto catastale, il mito di Enea, Apollo e gli altri dei protettori dei confini e del paesaggio.

Antonio Pizzo, Direttore della Scuola Spagnola di Storia e Archeologia a Roma-CSIC, “Vi è anche la città di Emerita, quasi al centro della Lusitania, che Augusto fondò per i soldati congedati” (Strabone, Geographica III,2,15). Lo sviluppo urbano di Augusta Emerita dalla sua fondazione.

Giulio Magli, docente ordinario di archeoastronomia presso il Politecnico di Milano e Stella Bertarione, archeologa Soprintendenza Beni e attività culturali Regione Autonoma Valle d’Aosta, Archeoastronomia nel mondo romano: dalla Via Appia alla fondazione di Augusta Prætoria.

Tiziana D’Angelo, Direttrice del Parco archeologico di Pæstum e Velia, Storie di popoli e città: Pæstum tra mito e archeologia.

Alessandra Armirotti, archeologa Soprintendenza Beni e attività culturali Regione Autonoma Valle d’Aosta, La conquista augustea della Valle d’Aosta: strategie militari in alta quota.

Sabato 20 dicembre – MAR-MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Ore 15.30 – Miti di stagione – Saturno e l’età dell’oro, laboratorio per bambini (6-11 anni). Dopo aver scoperto il mito di Saturno, i bimbi potranno realizzare un sole o una stella in lamina di rame da appendere all’albero di Natale. INFO e prenotazioni 0165 275902 (da lunedì a domenica 10-13|14-18).

Sabato 20 dicembre – CRIPTOPORTICO FORENSE

Dalle ore 14 alle 22 – L’eco delle stelle. Luci nel Criptoportico: spettacolo di ologrammi nel Criptoportico (turni da 25 pers ogni 15 min). Un’esperienza immersiva tra ombre e luci millenarie che intreccia storia e cosmo, dove il respiro della terra incontra l’infinito del cielo.

Domenica 21 dicembre – PIAZZA RONCAS

A partire dalle 10.30 – Osservazione del sorgere del Sole in Piazza Roncas con Giulio Magli (Politecnico di Milano), Matteo De Re (Osservatorio Astronomico regionale della Valle d’Aosta) e Stella Bertarione (Soprintendenza Beni e attività culturali, Regione autonoma Valle d’Aosta).

Rievocazione della Guardia pretoriana dell’imperatore a cura del gruppo storico Cohors III Prætoria.

Domenica 21 dicembre – MAR-MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE

Dalle ore 15 – Pretoriani al MAR: rievocazione della Guardia pretoriana dell’imperatore a cura del gruppo storico Cohors III Prætoria.

Domenica 21 dicembre – TORRE DEI BALIVI – TERRAZZA DEL CONSERVATOIRE (AOSTA)

Ore 20.30 – 21.30 – Il cielo sopra Augusta Prætoria: osservazione a occhio nudo delle costellazioni invernali dalla terrazza dei Balivi (Osservatorio) a cura dell’Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta (prenotazione obbligatoria dal sito https://www.oavda.it/eventi/solstizio-inverno-aosta-2025 ).

Per ulteriori informazioni:

https://valledaostaheritage.com/events/solstizio-inverno-2025/