Aosta: Selezione per la Commissione edilizia: un’opportunità per chi ha esperienza sul campo

È un’occasione concreta per mettere la propria esperienza al servizio della città: il Comune di Aosta ha pubblicato l’avviso per la selezione dei componenti della Commissione edilizia, l’organismo che affianca l’amministrazione su pratiche urbanistiche, edilizie e ambientali.

L’avviso è disponibile nella sezione “Albo pretorio” del sito del Comune qui. I posti disponibili sono sette, riservati a professionisti esterni con competenze consolidate in edilizia, urbanistica, ambiente e geologia. La nomina durerà per tutto il mandato della Giunta in carica.

I candidati devono inviare la propria candidatura entro le ore 12 del 29 dicembre tramite: posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.aosta.it, raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Assistenza legale del Comune di Aosta, piazza Chanoux 1.

Il Sindaco valuterà le candidature e potrà anche richiedere colloqui per approfondire le conoscenze specifiche dei candidati. I nomi dei professionisti ritenuti idonei saranno inseriti in un elenco alfabetico valido fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e la nomina definitiva rispetterà il principio di equilibrio di genere.

Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Assistenza legale dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai numeri 0165-300.478/450 oppure via mail a assistenzalegale@comune.aosta.it.

Una chiamata aperta, quindi, a chi vuole contribuire in modo concreto alle scelte edilizie e urbanistiche della città, mettendo competenze professionali al servizio del territorio.

La Commissione Edilizia è un organo tecnico-consultivo del Comune che valuta gli aspetti urbanistici ed edilizi dei progetti, esprimendo pareri obbligatori (ma non vincolanti per il Comune) su permessi di costruire, varianti e altri atti, assicurando il corretto inserimento delle opere nel contesto urbano e ambientale. La sua istituzione è facoltativa per i Comuni, che la prevedono nel proprio regolamento edilizio, e la composizione include esperti in materia, nominati per garantire competenza specifica