Per “AOSTA DOG FRIENDLY” due laboratori gratuiti per bambini dedicati al cane: primo appuntamento sabato 6 dicembre

Nell’ambito del cartellone di iniziative “Aosta Dog Friendly” del progetto Interreg Italia-Svizzera “Destination Barry”, il Comune di Aosta propone nel mese di dicembre due laboratori per bambini e bambine amanti dei cani animati anche da giochi e narrazioni.

Sabato 6 dicembre l’evento “Tra le pagine” presenterà un laboratorio creativo per realizzare un segnalibro a forma di cane a partire da materiali di recupero, e sarà preceduto dalla lettura di favole con protagonisti a quattro zampe e da una breve riflessione sul legame tra uomo e cane.

Sabato 27 dicembre sarà la volta di “Dedicato a te”, durante il quale i piccoli partecipanti realizzeranno un libricino dedicato al cane con disegni e testi ideati dagli stessi bambini.

L’attività sarà introdotta dalla lettura di brani di Luis Sepúlveda per riflettere insieme sul rapporto tra uomo e cane.

Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 15,30 nell’atrio del Salone Ducale con accesso dallo scalone (ex ingresso principale) La partecipazione è gratuita senza necessità di prenotazione.

Il progetto “Destination Barry” vede come capofila il Comune di Aosta e come partner la Fondation Barry di Martigny e i Comuni di Etroubles, Saint-Rhémy-en-Bosses e Saint-Oyen.

L’operazione è cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, Fondo di Rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera.

Per maggiori info:

www.interreg-italiasvizzera.eu