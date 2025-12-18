Aosta: Forza Italia lancia la rivoluzione digitale per la sosta più facile per famiglie, imprese e turisti

Quando si parla di città vivibili, efficienti e sicure, spesso il dibattito si concentra su grandi progetti o opere faraoniche, trascurando invece interventi di impatto immediato che possono migliorare la vita quotidiana di imprese, famiglie e lavoratori. È in quest’ottica che Forza Italia ha deciso di portare all’attenzione del consiglio comunale di Aosta alcune questioni concrete, dimostrando che alla semplice protesta preferisce la proposta.

"In attesa di poter affrontare il dossier del bilancio e dell'allegato documento unico di programmazione, abbiamo deciso di portare subito in discussione alcune tematiche di impatto immediato sulla città, dimostrando che alla semplice protesta noi preferiamo la proposta, in un'ottica di opposizione costruttiva al servizio di tutti gli aostani", spiegano Refat Mehmeti e Christian Chuc.

Tra i temi più sentiti c’è senza dubbio quello della sosta nelle numerose zone blu. Come sottolinea il capogruppo Chuc, "le politiche della sosta a pagamento ad Aosta occorrono di una rivoluzione digitale che ne rendano la gestione e il controllo più moderni e più funzionali per imprese, famiglie e lavoratori aostani, innovando l'attuale sistema ormai obsoleto e non più al passo con i tempi e con le esigenze di flessibilità degli utenti". Si tratta di un passaggio fondamentale, perché la facilità con cui cittadini e turisti possono parcheggiare influenza direttamente la vivibilità urbana, il commercio e persino l’immagine turistica della città.

Non meno importante è l’attenzione al decoro urbano, con particolare riferimento ai servizi pubblici. Chuc non ha dubbi: "Per quanto concerne poi l'Aosta turistica, come non chiedere un maggior impegno dell'Amministrazione nella cura e nel rispetto del decoro dei servizi pubblici presenti in città? A oggi non proprio un bel biglietto da visita per i turisti così come per noi aostani". Un richiamo chiaro: piccoli dettagli, se trascurati, possono pesare sulla percezione della città e sulla qualità della vita dei residenti.

Ma l’attenzione di Forza Italia non si ferma ai servizi e alla sosta. Anche la sicurezza dei cittadini e la tutela della vita vengono messe al centro dell’agenda politica. In questo senso, Mehmeti sottolinea l’importanza dei defibrillatori presenti in città: "Per avere sollecitato, con la nostra iniziativa, la definizione di una soluzione burocratico-amministrativa che permetterà ai defibrillatori donati al Comune di Aosta dall'associazione Les Amis du Coeur di continuare a essere sottoposti a regolare manutenzione, considerato il loro ruolo di presidio salvavita per eccellenza per residenti e turisti". Un impegno concreto che fa la differenza quando la vita delle persone è in gioco.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: trasformare l’opposizione in un contributo costruttivo, capace di generare cambiamenti tangibili per chi vive, lavora o visita Aosta. Tra innovazione digitale, decoro urbano e sicurezza, Forza Italia prova a mostrare che la politica non è solo parole, ma anche strumenti concreti per rendere la città più efficiente e accogliente.