PLUS Aosta inaugura l'estate

All’arrivo dell’estate PLUS rinnova il programma settimanale e organizza eventi di partecipazione e protagonismo giovanile. Nell’ottica di allargare le reti di collaborazione con il territorio, di favorire la partecipazione dei/delle giovani alle attività e promuovere uno spazio inclusivo, aggregativo e partecipato, PLUS si configura come uno dei luoghi della città dove i/le giovani possono trascorrere il proprio tempo da soli o in compagnia di amici/amiche, proponendo nel contempo un calendario variegato di proposte ludiche, sportive, artistiche, conviviali e di solidarietà.

“PLUS è molto più di uno spazio” sottolinea l’Assessore Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Aosta, Samuele Tedesco. “E’ un laboratorio di idee, di incontro, di libertà. L’estate che inauguriamo è la dimostrazione concreta di quanto la cultura, quando si intreccia con la partecipazione giovanile, possa diventare energia trasformativa per tutta la città. Diamo il benvenuto a un’estate fatta di creatività, musica, inclusione e protagonismo: una stagione in cui i giovani non sono spettatori, ma i veri artefici del cambiamento”

L’inizio dell’estate è previsto per giovedì 12 giugno con un pomeriggio ricco di appuntamenti Alle 17.30 i/le giovani possono divertirsi con i grati e alle 18.00 la Piazza prenderà vita. I partecipanti potranno esprimere la propria creatività sul piazzale, lasciando il segno della propria presenza ed espressione libera. Dalle 19.00 la musica accompagnerà l’evento con la Jam Session aperta a tutti/e coloro che hanno il desiderio di suonare. PLUS mette a disposizione gli strumenti, i/le giovani la voglia di divertirsi insieme. Alle 21.00 la serata continua con la presentazione dell’album di Sago, Andrea di Renzo, “Burn out” in uscita sulle piattaforme digitali il giorno stesso.

Sabato 14, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Valle d’Aosta, PLUS ospita le Familiadi, un pomeriggio di gioco destinato a tutte le età in cui cooperare per superare prove e sfide. L’appuntamento è alle 13.30 al Parco Puchoz. E’ possibile partecipare iscrivendosi il giorno stesso o rivolgendosi nei giorni precedenti al Centro per le Famiglie. Alle 17.45 per i partecipanti o per chi vorrà aggiungersi, il pomeriggio termina con Cerchio di Energie e Ritmi, il laboratorio di percussioni e movimento a cura di Suono Gesto Musica Danza con Matteo Cigna. Nello stesso pomeriggio PLUS organizza dalle 15.00, su richiesta e in collaborazione con la classe V del Liceo Berard e l’Associazione Mandorlo Fiorito, alcuni laboratori creativi e artistici finalizzati a far emergere ed elaborare le proprie emozioni per arontare il tema del suicidio.

Il ritmo, la danza e il movimento proseguono il giorno dopo con Vibrazioni@SGMD25, lo spettacolo di SGMD che anima l’Arena (il Teatro) con due appuntamenti alle 18.00 e alle 20.00 in cui si esibiranno un centinaio di partecipanti ai corsi annuali di SGMD.

Arriva a PLUS anche il Genomic’s Day giovedì 19 alle 14.30. Il progetto 5000genomi@ValledAosta presenta 5 giochi da tavolo tutti inerenti la ricerca scientifica e il DNA. Il pomeriggio, all’insegna del divertimento, dedica ai/alle giovani un pomeriggio di scoperta delle nuove frontiere delle biotecnologie. Alle 18.00 è la volta dell’appuntamento settimanale di Faccio Cose Vedo Gente, che questa volta propone una passeggiata fotografica in città. Con il proprio cellulare o con la macchina fotografica tutte/i invitate/i a scattare immagini di Aosta in verde, mentre a PLUS Café il pomeriggio prosegue con la Jam Session.

Venerdì 20 alle 18.30 Plus Café ospita la presentazione del libro del professore Pierluigi Vuillermin “Tre gatti un ragazzo” che ultima la trilogia iniziata con Palanka nel 2012. A seguire lo spettacolo “Ca c’est Lecoq”, restituzione del laboratorio teatrale che da gennaio ha coinvolto circa 30 giovani ogni settimana.

Sabato 21 aprirà con una veste rinnovata Spazio Giovani, disponibile per ospitare chi ha voglia di trascorrere del tempo in attività ludiche, per leggere e studiare o chiacchierare con i coetanei. Il nuovo spazio, rimesso a nuovo, vuole incentivare il protagonismo dei/delle giovani che, senza attività strutturate o preconfezionate, possono trovare uno spazio pensato e dedicato a loro. Dalle 14.00 alle 21.00 PLUS apre per un pomeriggio di giochi, inclusivi e aggregativi, accompagnati dalla musica e dal Dj set di PiFo. Alle 21.00 la serata prosegue all’Arco d’Augusto per lo spettacolo Animae, organizzato dal Comune di Aosta.

Al Campetto di Via Vuillerminaz in collaborazione con il Comune di Aosta nello stesso pomeriggio ci sarà il Torneo Aurora - Aosta Summer Camp, competizione di Basket 3x3 a cui è possibile iscriversi anche il giorno stesso. L’appuntamento è alle 14.30.

Protagonista è anche la musica nell’estate PLUS. Tutti i giovedì dalle 19.00 la Jam Session a Plus Café ospita chiunque abbia il desiderio di suonare, cantare ed esibirsi portando il proprio modo di esprimersi. Oltre alla presentazione dell’album di Sago giovedì 12 e il Dj set il 21, sabato 28 alle 21.00 il concerto dei D+ animerà la serata di Rap live show e live music nella piazza di Plus.

Tante altre attività sono previste ogni settimana secondo il calendario seguente. Tutti gli eventi sono gratuiti.

LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

L’estate di PLUS è fatta anche di attività quotidiane e settimanali:

LUNEDI’:

dalle 14.30 alle 18.30: Attività informali in Spazio Giovani

dalle 16.30 alle 18.30: Laboratorio Rap a cura di Andrea Sago di Renzo

MARTEDI’:

dalle 17.30 alle 18.30: Baseball presso il Parco Puchoz (ogni due settimane)

dalle 17.00 alle 18.30: Tag Rugby presso il Parco Puchoz (ogni due settimane)

dalle 17.00 alle 19.00: Ecole du Rock, avvicinamento alla musica Rock a cura della cooperativa Noi & Gli Altri

MERCOLEDI’:

dalle 14.00 alle 18.00: Via Vai Infopoint, lo sportello che orienta verso la mobilità internazionale per esperienze di volontariato in Italia e all’estero

dalle 14.30 alle 18.30: Outreach Quartiere Dora, attività di animazione territoriale

dalle 17.30 alle 19.00: Campetto Time, un appuntamento di Basket presso il campetto di Via Vuillerminaz

GIOVEDI’:

dalle 17.00 alle 19.00 Ecole du Rock, avvicinamento alla musica Rock a cura della cooperativa Noi & Gli Altri

dalle 18.00 alle 21.00: Faccio Cose Vedo Gente, attività di espressione artistica e creativa accompagnata

dalle 19.00 dalla Jam Session VENERDI’ e SABATO: Live Music e altre iniziative presso PLUS Café

SABATO:

dalle 14.30 alle 18.30: Attività informali in Spazio Giovani

dalle 17.00 alle 19.30: VolonTiAMO, laboratorio permanente di volontariato e cittadinanza attiva (ogni due settimane)

ORARI:

Plus Café dal 12 giugno seguirà i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì : 15.00 - 21.00

venerdì e sabato: 15.00 - 24.00

Parco Puchoz è aperto dal 12 giugno tutti i giorni dalle 10.00 alle 21.00

Plus è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 21.00. Il sabato dalle 15.00 alle 24.00.