PLUS Aosta: Inaugurazione Spazio Giovani il 21 Giugno!

Il 21 giugno dalle 14.00 alle 21.00 PLUS Aosta inaugura Spazio Giovani, una nuova sala destinata ai giovani e alle giovani dai 14 ai 30 anni, dove svolgere attività informali e trascorrere il tempo libero.

Spazio Giovani si configura come un luogo accogliente, con un nuovo allestimento dove leggere, giocare, chiacchierare con gli amici e le amiche o proporre nuove idee.

“Abbiamo immaginato questo spazio come un posto fisico inclusivo e aggregativo, dove poter coltivare relazioni positive con i coetanei e con gli operatori di PLUS” afferma la direttrice, Fabiola Megna. “Dopo questo primo anno di co-progettazione, in cui abbiamo organizzato diverse attività, eventi e laboratori, vogliamo ora aggiungere all’offerta una proposta in cui non è richiesto fare qualcosa, ma che dà la possibilità di stare insieme in una dimensione di tempi rallentati, dove sentirsi sempre benvenuti e benvenute”.

Spazio Giovani ha all’interno divani e tavoli per agevolare il dialogo, lo studio o la lettura, di té e tisane per merende collettive; di giochi in scatola per chi ama i classici e chi vuole scoprire nuove avventure e videogiochi per agevolare il loro utilizzo in modo consapevole. L’inaugurazione, oltre all’apertura dello Spazio, prevede tornei di tennis tavolo e di Xbox, musica e dj set per un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione.

Per gli sportivi e le sportive si aggiunge anche la proposta organizzata dal Comune di Aosta congiuntamente a PLUS: il Torneo Aurora - Aosta Summer Camp presso il Campetto di Via Vuillerminaz dalle h. 15.00 alle 21.00. E’ ancora possibile iscriversi al torneo di basket 3x3 presentandosi il giorno stesso presso il Campo entro le 14.30 con il certificato medico sportivo agonistico.

Gli altri appuntamenti della settimana.

Giovedì 19 giugno PLUS ospita il Genomics Day, organizzato dal progetto 5000genomi@Valle d’Aosta in collaborazione con l’associazione Aosta iacta est. Dalle 14.30 cinque giochi da tavolo faranno scoprire ai partecipanti i processi della ricerca in Valle d’Aosta. Il personale di ricerca del Centro CMP3VdA con la partecipazione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Università di Torino), coinvolgerà i giovani in attività ludico-didattiche a tema genomica. Sarà un'occasione per dialogare con il personale che lavora ogni giorno in questo campo di studio.

A seguire 18.00 la passeggiata fotografica propone una visita nella città alla ricerca del verde per poi fare ritorno a Plus Café e aprire la serata con la Jam Session.

Venerdì 20, il laboratorio di Teatro che ha coinvolto una trentina di giovani da gennaio a giugno, presenta il lavoro svolto con uno spettacolo dal titolo “ça c’est Lecoq” alle 21.00 presso il Teatro di Plus.

Dal 23 al 30 giugno inoltre Plus ospita a Bionaz lo scambio tra quaranta giovani valdostani, irlandesi e finlandesi nel programma Erasmus +. La settimana darà spazio alla rielaborazione delle emozioni con attività di outdoor education e di valorizzazione del legame con l’ambiente e la natura.

Si allegano alcune foto dell'evento di inaugurazione dell'estate di giovedì 12 giugno che ha visto la partecipazione di circa 60 giovani nella prima parte del pomeriggio per la colorazione della piazzetta di PLUS e per la Jam Session. In serata Andrea Sago di Renzo con Simone Piffari ha presentato il suo ultimo disco Burnout.