Aosta pedala sicura: bike box e velostazioni, il futuro a due ruote è già realtà

C'è un filo verde che collega idealmente nord e sud della città di Aosta: è la nuova rete ciclabile, completata con un sistema integrato di sicurezza e parcheggi coperti gratuiti per bici e mezzi leggeri. Il progetto "Aosta in bicicletta" non è solo una pista ciclabile, ma una visione di città moderna, accessibile e sostenibile, realizzata grazie all'azione decisa della Giunta guidata dal sindaco Gianni Nuti, e in particolare dell'assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto, che ha seguito con determinazione ogni fase.

Due le velostazioni strategicamente posizionate: una a Nord, nel parcheggio "Umberto Parini", con 72 postazioni, e una a Sud, nel parking "de la Ville", con 44 postazioni. Si tratta di ambienti coperti, videosorvegliati, accessibili 24 ore su 24, tutti i giorni e completamente gratuiti. Pensati per chi lascia l'auto e continua in bici o per chi necessita di lasciare il mezzo anche per più giorni in totale sicurezza.

Velostazione ospedale Parini con accesso via Guedoz

Comodi, sicuri, personali: i "bike box" sono box individuali in acciaio zincato, dotati di chiusure anti-effrazione, ganci interni per casco e zaino, e compatibili anche con monopattini e hoverboard. I tre punti WeeloFIT (Ducler, San Francesco, Carrel) offrono complessivamente 60 posti sicuri per la sosta breve o media. Attraverso l'app gratuita Weelo (IOS e Android), è possibile prenotare, aprire e chiudere il proprio box in pochi istanti.

Il progetto punta a favorire l'interscambio tra mobilità dolce e mezzi pubblici: si può arrivare in città in treno, pullman o auto, lasciare la bici in sicurezza e riprenderla a fine giornata. Il nodo "Carrel", ad esempio, diventa ideale per chi usa i mezzi pubblici. Allo stesso tempo, i parcheggi "Parini" e "de la Ville" permettono a chi arriva in auto di passare agilmente alla bici per muoversi in centro.

L'utilizzo è gratuito per le prime 24 ore, nei weekend e nei giorni festivi. Oltre tale soglia, si paga solo 1,50 euro al giorno, con pagamento scalato dal "borsellino virtuale" caricato con 3 euro alla registrazione. Tutto semplice, trasparente e digitale.

Parcheggio de la Ville

I pannelli informativi riportano QR Code, informazioni e la mappa "Metrominuto" con i tempi stimati dei percorsi. Il tutto fa parte dei 23 km di tracciati "Vélo C'è", pensati per cittadini e turisti.

La manutenzione e la gestione sono affidate ad APS SpA, mentre Bicincittà Italia cura la piattaforma e il servizio clienti nel primo anno. Tutte le informazioni e i regolamenti sono accessibili su weelo.it/aostabikeparking.

Grazie a un'amministrazione che guarda avanti, Aosta diventa sempre più ciclabile, con servizi concreti che valorizzano le scelte ecologiche. Un passo in avanti reale, firmato Corrado Cometto.