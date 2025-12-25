Capodanno ad Aosta 2026: scattano divieti e modifiche alla viabilità tra via Monte Vodice e piazza della Repubblica

In vista della manifestazione “Capodanno ad Aosta 2026”, in programma la sera del 31 dicembre, il Comune di Aosta ha disposto una serie articolata di modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe al Jardin de l’Autonomie e a piazza della Repubblica. Le misure sono contenute in un’ordinanza firmata dal dirigente dell’Area A6 – Polizia locale, adottata per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento promosso dall’Associazione culturale Controvento e patrocinato dall’Amministrazione comunale.

La richiesta di autorizzazione era stata presentata il 22 dicembre dal legale rappresentante dell’associazione, Lorenzo Tagliaferro, e riguarda non solo l’occupazione di suolo pubblico ma anche le necessarie modifiche alla circolazione stradale, considerate indispensabili in ragione dell’elevato afflusso di pubblico atteso. L’Ufficio competente ha già concesso l’occupazione temporanea del Jardin de l’Autonomie, del parcheggio di via Monte Vodice e degli stalli di sosta di via Monte Solarolo per il periodo compreso tra il 28 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026.

Proprio a partire dal 28 dicembre scatteranno le prime restrizioni. Dalle ore 6 del mattino e fino alle 24 del 2 gennaio, nel parcheggio sud-est di via Monte Vodice sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. La misura è motivata da esigenze di sicurezza e dalla necessità di consentire l’allestimento dell’area, compresa la posa di strutture tecniche e punti di raccolta dei rifiuti legati allo svolgimento del concerto.

Le limitazioni più incisive sono però concentrate tra la sera del 31 dicembre e le prime ore del nuovo anno. Dalle 14 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, negli stalli di via Monte Vodice compresi tra via Monte Pasubio e via Cesare Battisti, oltre ai sei stalli blu a pettine collocati in prossimità di piazza della Repubblica. Nella stessa fascia oraria, via Monte Solarolo sarà riservata alla sosta dei veicoli in uso alla società organizzatrice e agli artisti coinvolti nell’evento.

Sul fronte della circolazione, dalle 18 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio sarà vietato il transito nel tratto di via Monte Vodice compreso tra via Monte Pasubio e l’intersezione con via Cesare Battisti. Sempre dalle 18, e fino alle 3 del mattino, scatterà inoltre il divieto di transito nel tratto di via Monte Vodice tra via Cesare Battisti e piazza della Repubblica, con obbligo di svolta a destra verso via Cesare Battisti. La disposizione riguarda anche i mezzi del trasporto pubblico, ad eccezione dei veicoli di soccorso, delle forze di polizia in servizio di emergenza e dei mezzi direttamente collegati alla manifestazione.

È previsto infine un ulteriore divieto temporaneo di transito in via Monte Solarolo, nel tratto tra piazza della Repubblica e via Monte Pasubio, dalle 20 del 31 dicembre alle 3 del 1° gennaio, attivabile solo in caso di necessità o urgenza per facilitare l’accesso all’area dell’evento. In questo caso, il presidio e la regolamentazione della strada saranno a carico della società organizzatrice, che dovrà impiegare personale riconoscibile, dotato di idonei dispositivi di sicurezza e di un mezzo ben visibile.

L’ordinanza prevede inoltre che eventuali deroghe in materia di transito e sosta potranno essere disposte direttamente dagli agenti di Polizia stradale in servizio. La segnaletica temporanea sarà posizionata dal Servizio Viabilità dell’area T2, in conformità al regolamento di attuazione del Codice della strada.

Un assetto straordinario, dunque, che per alcuni giorni modificherà sensibilmente l’accesso e la fruibilità di una zona centrale della città, con l’obiettivo dichiarato di coniugare festa, sicurezza e gestione ordinata degli spazi urbani nel cuore del Capodanno aostano.