Estate 2025: Aosta attiva le azioni per la prevenzione dei rischi da ondate di calore

Anche quest’anno il Comune di Aosta non si fa trovare impreparato di fronte all’estate e, insieme all’Azienda USL e alla Protezione Civile regionale, ha avviato la campagna di prevenzione contro i rischi legati alle ondate di calore anomalo. L’obiettivo è uno solo: proteggere le persone più fragili e garantire una rete di supporto concreta a chi vive solo, soprattutto in città, durante i mesi più bollenti.

Chi sarà contattato?

Saranno 600 le persone – tutte individuate dall’Azienda USL per condizioni di fragilità sanitaria – che riceveranno una chiamata nei prossimi giorni. A mettersi in contatto saranno le cooperative sociali La Sorgente ed Esprit à l’envers, attraverso l’associazione Telehelp onlus, nell’ambito dei servizi per anziani. Scopo della telefonata? Capire chi tra i segnalati desideri essere seguito e ricontattato in caso di temperature particolarmente elevate. In caso affermativo, scatterà una rete di monitoraggio e supporto personalizzata: controlli, consigli utili e ascolto.

Un numero verde per chi è solo

Per chi si trova in difficoltà, è attivo fino al 15 settembre il numero verde 800.196.870, operativo tutti i giorni (sì, anche il weekend). Il servizio è pensato per chi non ha bisogno di un intervento medico urgente, ma necessita di un aiuto per fare la spesa, comprare i farmaci o sbrigare piccole commissioni. Un aiuto prezioso, soprattutto nelle giornate più torride.

Controlla la pressione, gratuitamente

Tra le iniziative previste, anche un ciclo di appuntamenti per la misurazione gratuita della pressione arteriosa, realizzato con la collaborazione della Croce Rossa Italiana (Comitato di Aosta) e del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI della Valle d’Aosta.

Gli incontri si terranno due volte al mese, il giovedì dalle 16 alle 18, al Centro d’Incontro del quartiere Cogne in via Vuillerminaz, 7 (meglio noto come “il baretto”).

Queste le date già fissate:

Luglio: 3, 17, 31

Agosto: 14, 28

Settembre: 11, 25

E la buona notizia è che l’iniziativa continuerà anche in autunno, con la stessa cadenza. Un modo semplice, gratuito e vicino per prendersi cura di sé, soprattutto nei momenti in cui il caldo mette davvero alla prova il corpo.