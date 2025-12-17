USL Valle d’Aosta: continuità assistenziale garantita dopo il pensionamento del Dott. Cerbelli

L’Azienda USL informa la cittadinanza che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la Dott.ssa Marika D’Amico prenderà servizio in qualità di Pediatra di Libera Scelta provvisorio, subentrando nell’incarico al Dott. Angelo Cerbelli, Pediatra di Libera Scelta operante nel Distretto 1, ad Aosta, che cessa l’attività per pensionamento.
La Dott.ssa D’Amico svolgerà la propria attività presso le attuali sedi operative del Dott. Cerbelli, mantenendo gli stessi orari ambulatoriali, consultabili sul sito aziendale. Le visite saranno effettuate su appuntamento, prenotabile telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 10:00, al numero 379 3259086.
A garanzia della continuità delle cure, tutti gli assistiti residenti nel Distretto 1 attualmente in carico al Dott. Cerbelli saranno automaticamente assegnati alla Dott.ssa D’Amico a partire dal 1° gennaio 2026, senza necessità di alcun adempimento da parte delle famiglie.
Si ricorda tuttavia che la scelta del Pediatra di Libera Scelta è fiduciaria e individuale. Pertanto, qualora il genitore o tutore del minore desideri optare per un altro Pediatra operante nell’ambito territoriale di residenza, nei limiti dei massimali disponibili, potrà procedere presso gli sportelli distrettuali Scelta/Revoca, con le seguenti modalità:
· Accesso libero dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00,
presso le sedi di Morgex, Saint-Pierre, Aosta, Châtillon, Verrès e Donnas;
· Previa prenotazione (modalità valida solo per la Sede di Aosta in Via G. Rey 1) telefonando al CUP 0165 548387, nei seguenti orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì: 08:30 – 13:30
Martedì e giovedì: 08:30 – 15:30
L’Azienda USL ringrazia il Dott. Cerbelli per l’attività svolta nel corso degli anni e augura buon lavoro alla Dott.ssa Marika D’Amico.