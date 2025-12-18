Courmayeur: La Tsapletta: il nuovo numero racconta un anno di progetti, eventi e trasformazioni

Il numero si apre con un articolo sulla nuova Giunta comunale, riconfermata dopo le elezioni del 28 settembre. Con deleghe rinnovate e una squadra ampliata, il Comune punta su innovazione, servizi di prossimità, mobilità sostenibile e rafforzamento dell’offerta culturale e sportiva, come si legge nel saluto alla cittadinanza.

Si continua, sfogliando La Tsapletta, con la partecipazione istituzionale a eventi internazionali, come la presenza a Washington D.C. per il 50° anniversario della NIAF, il lavoro dell’Associazione dei Territori di Altagamma, che riunisce le destinazioni simbolo del turismo italiano, e il percorso condiviso dei Comuni aderenti alla Carta di Amalfi, dedicata alla sostenibilità turistica.

La Tsapletta dedica numerosi approfondimenti alle tradizioni e alle eccellenze locali: dalla Desarpa della Val Ferret, ai 25 anni de Lo Matsòn, celebrati con 70 produttori locali e lo show cooking di Carlo Cracco; continua con la festa dei Jeunes d’Antan, momento di memoria e socialità, per poi ripercorrere la partecipazione a Lo Pan Ner, con il forno di La Saxe premiato tra i migliori della Valle d’Aosta, e ancora la Festa di Courmayeur, ben riuscita, prima di tuffarsi a testa bassa sulla stagione invernale appena cominciata.

Tra le storie di territorio, si parla della giovane Alice Devizzi, con il recente riconoscimento ottenuto per il suo miele millefiori, per poi ripercorrere questa sua passione e il legame del tutto speciale con la montagna.

Le pagine culturali raccontano l’intensa programmazione della Biblioteca di Courmayeur, che nel 2025 è uscita letteralmente dai suoi spazi per portare eventi, spettacoli e laboratori nei parchi, in quota e nei luoghi simbolo del paese. Presenti anche testimonianze dei partecipanti e di Miranda Perri, giovane operatrice del servizio civile.

35 anni di Fondazione Courmayeur Mont Blanc – In occasione del suo anniversario, la Fondazione traccia un bilancio delle proprie attività: oltre 700 eventi, 122.000 partecipanti, 109 volumi pubblicati, e una forte collaborazione con istituzioni italiane e internazionali. Tra gli appuntamenti in calendario nel 2026, nuovi convegni su architettura, turismo, ghiacciai e progettazione sostenibile.

La storia del Liceo Linguistico, tra passato e presente – Il numero ospita poi un racconto dedicato alle origini del Liceo Linguistico di Courmayeur nella memoria di Sauvage Rolla, per poi passare all’attualità e ai tanti progetti del Liceo, con l’aggiornamento a firma del preside Franco Cossard.

Come sempre, non manca, a firma di Cesarine Pavone, penna instancabile de La Tsapletta, un lungo approfondimento storico, questa volta sul Mont Crammont, ricco di curiosità e aneddoti.

E ancora, un articolo per celebrare i 100 anni di Franco Cuaz, oggi cittadino amatissimo del paese ai piedi del Monte Bianco, e una vita profondamente intrecciata alla storia della Valle d’Aosta su tanti punti di vista, dal Tunnel del Monte Bianco alla passione per il ciclismo.

Tanti altri articoli arricchiscono questo numero, distribuito gratuitamente nelle edicole, in Municipio e in biblioteca. La versione digitale è disponibile sul sito del Comune di Courmayeur, nella sezione Biblioteca.

La versione WEB è scaricabile in PDF al seguente link della Biblioteca – CLICCA QUI