Natale in musica ad Aosta: le note della SFOM e dei Trouveur Valdotèn tra le corsie degli ospedali

Con l’avvicinarsi del Natale, anche quest’anno l’Ospedale regionale di Aosta rinnova una tradizione che unisce cura, attenzione alla persona e condivisione, portando la musica e il clima delle feste nei luoghi di cura.

Sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, i reparti dell’Ospedale “Parini”, del presidio Beauregard e della Psichiatria saranno attraversati da un ricco programma musicale diffuso, pensato per offrire momenti di serenità e bellezza a pazienti, familiari e operatori sanitari.

Le esibizioni musicali sono curate dalla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM), con ensemble e giovani musicisti che proporranno brani natalizi e della tradizione, e dai Trouver Valdotèn.

Ospedale “Parini”

· Sestetto di clarinetti del prof. Fédéric Bonnin – musiche natalizie

· Ensemble di archi Suzuki Junior della prof.ssa Fulvia Corazza – musiche natalizie

· Ensemble Sfom / Road to Boswell Sisters della prof.ssa Paola Mei – due trio vocali

· Guitar acoustic duo con Samuele Scalvino e Richard Ducret, allievi del prof. Sergio Pugnalin – tradizione folk

· Louis Arthur Montrosset, allievo del prof. Luca Taccardi – violoncello solo con brani di J. S. Bach

· Trouveur Valdotèn – Tsantèn Tsalende (Noël dans les Alpes) con Liliana, Sandro, Rémy e Vincent Boniface

Presidio Beauregard

· Coro di voci bianche “Choeur d’enfant”, diretto dalla prof.ssa Veronica Pederzolli – canti natalizi europei ed extraeuropei

Reparto di Psichiatria

· Performance di musica elettronica ed elettroacustica del prof. Luca Favaro

Accanto agli appuntamenti musicali, sono previste anche le visite del Vescovo ai presidi ospedalieri, momenti di raccoglimento e vicinanza spirituale:

· Ospedale “Parini”:

o 22 dicembre ore 15:00 – Visite agli ammalati

o 25 dicembre ore 16:00 – Santa Messa di Natale

· Presidio Beauregard:

o 23 dicembre ore 10:00 – Visite agli ammalati

· Reparto di Psichiatria:

o 20 dicembre ore 15:30 – Santa Messa di Avvento, visita e momento di convivialità