Natale in musica ad Aosta: le note della SFOM e dei Trouveur Valdotèn tra le corsie degli ospedali

Con l’avvicinarsi del Natale, anche quest’anno l’Ospedale regionale di Aosta rinnova una tradizione che unisce cura, attenzione alla persona e condivisione, portando la musica e il clima delle feste nei luoghi di cura.
Sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle 12:00, i reparti dell’Ospedale “Parini”, del presidio Beauregard e della Psichiatria saranno attraversati da un ricco programma musicale diffuso, pensato per offrire momenti di serenità e bellezza a pazienti, familiari e operatori sanitari.
Le esibizioni musicali sono curate dalla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM), con ensemble e giovani musicisti che proporranno brani natalizi e della tradizione, e dai Trouver Valdotèn.
Ospedale “Parini”
· Sestetto di clarinetti del prof. Fédéric Bonnin – musiche natalizie
· Ensemble di archi Suzuki Junior della prof.ssa Fulvia Corazza – musiche natalizie
· Ensemble Sfom / Road to Boswell Sisters della prof.ssa Paola Mei – due trio vocali
· Guitar acoustic duo con Samuele Scalvino e Richard Ducret, allievi del prof. Sergio Pugnalin – tradizione folk
· Louis Arthur Montrosset, allievo del prof. Luca Taccardi – violoncello solo con brani di J. S. Bach
· Trouveur Valdotèn – Tsantèn Tsalende (Noël dans les Alpes) con Liliana, Sandro, Rémy e Vincent Boniface
Presidio Beauregard
· Coro di voci bianche “Choeur d’enfant”, diretto dalla prof.ssa Veronica Pederzolli – canti natalizi europei ed extraeuropei
Reparto di Psichiatria
· Performance di musica elettronica ed elettroacustica del prof. Luca Favaro
Accanto agli appuntamenti musicali, sono previste anche le visite del Vescovo ai presidi ospedalieri, momenti di raccoglimento e vicinanza spirituale:
· Ospedale “Parini”:
o 22 dicembre ore 15:00 – Visite agli ammalati
o 25 dicembre ore 16:00 – Santa Messa di Natale
· Presidio Beauregard:
o 23 dicembre ore 10:00 – Visite agli ammalati
· Reparto di Psichiatria:
o 20 dicembre ore 15:30 – Santa Messa di Avvento, visita e momento di convivialità