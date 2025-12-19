La visita del comandante della Legione Piemonte e Valle d’Aosta al Gruppo Carabinieri di Aosta

Nell’ambito delle visite istituzionali presso i Comandi dipendenti dalla Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, il Generale di Divisione Andrea Paterna ha fatto tappa ad Aosta, incontrando una delegazione di militari in servizio nella nostra Regione.

L’incontro si è svolto presso la sede del Comando Gruppo Carabinieri di Aosta, dove l’Alto Ufficiale è stato accolto dal Comandante, colonnello Livio Propato. Un momento istituzionale ma anche di confronto diretto, nel quale il Generale Paterna ha rivolto un cordiale saluto ai Carabinieri operanti sul territorio valdostano, esprimendo parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano svolto a tutela della collettività.

Nel corso della visita, il Comandante della Legione ha inoltre formulato gli auguri per le imminenti festività natalizie, estendendoli anche ai Carabinieri in congedo appartenenti alle sezioni valdostane dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sottolineando il valore del legame che unisce chi è in servizio e chi ha indossato l’uniforme per una vita.

Particolarmente sentito il passaggio dedicato all’Appuntato Antonio Graziano, rimasto gravemente ferito a seguito di un gesto sconsiderato compiuto da una cittadina francese e tuttora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale regionale di Aosta. Il Generale Paterna ha espresso la propria personale vicinanza al militare e alla sua famiglia, assicurando al contempo il pieno sostegno dell’Arma ai colleghi impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Una visita che, al di là del protocollo, ha voluto ribadire la presenza e l’attenzione della Legione nei confronti del presidio territoriale valdostano, in un momento particolarmente delicato per l’Arma e per l’intera comunità.