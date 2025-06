Tarip: dal 1° luglio in vigore il numero minimo di svuotamenti del Rifiuto Urbano Residuo

Si ricorda che a partire dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore il numero minimo di svuotamenti del rifiuto urbano residuo già previsto con l’avvio del nuovo appalto del servizio di raccolta rifiuti e confermato in sede di approvazione tariffe della Tassa rifiuti puntuale (Tarip) 2025.

La tariffa per le utenze domestiche prevede svuotamenti di 35 litri inclusi nella tassa, con numero crescente a seconda dei componenti del nucleo familiare (a partire da 6 svuotamenti per le utenze con un solo componente), mentre ogni svuotamento aggiuntivo ha un costo di 2,91 euro. Poiché per l’anno 2025 il calcolo degli svuotamenti decorrerà dal mese di luglio, il numero di svuotamenti di RUR, inizialmente previsto per 365 giorni, è stato dimezzato e applicato solo al secondo semestre dell’anno.

Il RUR costituisce una componente residuale della frazione dei rifiuti, non è liquido, non è soggetto a sversamenti o a percolato, è tendenzialmente inodore e soprattutto è poco voluminoso, e per questi motivi può essere conferito solo al riempimento del mastello o di un equivalente sacco da 35 litri.

Per assorbenti, “pannolini” e “pannoloni” è attivo il servizio di raccolta rifiuti tessili-sanitari a domicilio con modalità porta a porta che prevede, su richiesta alla società Quendoz che gestisce il servizio di raccolta rifiuti, la fornitura di un contenitore di volumetria pari a 120 litri che viene vuotato con frequenza di raccolta settimanale.

Per i rifiuti più grandi e/o voluminosi è sempre possibile portarli, senza alcun costo, negli eco-centri comunali (ex isole ecologiche), mentre per gli ingombranti è disponibile il servizio, sempre gratuito, del ritiro a domicilio da parte della società Quendoz previa prenotazione al numero verde 800-778797.