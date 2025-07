Il 13 luglio in piazza Chanoux l’atteso ritorno della “Fisafest”

Il 13 luglio in piazza Chanoux sarà di nuovo tempo di Fisafest, la festa delle fisarmoniche che fa la sua rentrée dopo 10 anni di assenza nel programma estivo delle manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale.

La decima edizione della Fisafest (undicesima volendo considerare come tale anche un concerto dell’agosto 2015 dedicato alla fisa sotto il nome della rassegna inserito nella promozione di VdA Expo) rinasce sulla scorta della passione mai venuta meno per lo strumento nel mondo valdostano della musica e non solo. La fisarmonica (e, più in generale, gli strumenti della famiglia degli aerofoni a mantice come organetto e bandonéon), infatti, sa interpretare tutte le espressioni musicali, dalle più elevate a quelle tipiche delle culture popolare, dalle composizioni classiche e per formazioni da camera al tango argentino, dal ballo “liscio” fino alla musica tradizionale europea (e dell’arco alpino), e da sempre accompagna le esibizioni dei gruppi folkloristici e tradizionali.

Il desiderio di ridare vita alla Fisafest ha fatto sì che diversi fisarmonicisti locali ma con importanti esperienze internazionali abbiano garantito da subito la loro disponibilità a partecipare con entusiasmo all’evento che vede “Lady” Barbara Matteucci a “Mile” Danna come primi motori.

Il programma di domenica 13 luglio prenderà il via fin dal mattino con l’apertura, dalle ore 11, degli spazi espositivi e dimostrativi a cura delle case produttrici di fisarmoniche.

Alle ore 16 si entrerà nel vivo dell’evento con le esibizioni no stop di giovani e allievi delle scuole di fisarmonica cui seguirò “Fisa in Festa”, una parentesi musicale che vedrà impegnati insieme fisarmonicisti dilettanti e professionisti e anche i costumi e le fisarmoniche c del gruppo “La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans”.

Dopo qualche momento di pausa, la Fisafest presenterà il suo show principale, presentato da Carlo Benvenuto, con il concerto del fisarmonicista genovese Gianluca Campi e di altri virtusoi dello strumento come Alex Danna, Lady Barbara, Mile Danna, Lucio Lucetti, Romeo Aichino ed Erik Bionaz, oltre a Cionzia Tarditi accompagnata dalla fisorchestra “Accordéon Classique” che dirige dal 2012.



La Fisafest nasce nel 2006 ad Aosta e fin da subito si afferma a livello nazionale per le sue caratteristiche qualitative e la sua originalità: da una parte l’aspetto popolare che lega il territorio alla fisarmonica e dall’altra gli alti contenuti artistici legati agli aspetti classici.

Di anno in anno la manifestazione è cresciuta, confrontandosi a livello internazionale e con Master Class, e divenendo appuntamento classico delle estati aostane con migliaia di appassionati spettatori fino allo stop del 2015.

L’obiettivo è quello di vedere la Fisafest, di cui il Comune di Aosta detiene il marchio verbale registrato, nuovamente organizzata su più giornate con concerti, gemellaggi artistici e master class di perfezionamento, tornando a creare un evento dedicato non solo all’intrattenimento ma anche alla didattica musicale.

L’edizione 2025 della Fisafest è dedicata a “Tony il papi” ovvero Antonio Matteucci, papà di Lady Barbara, musicista ed insegnante di musica, artefice di un percorso musicale che ha legato Tony alla fisarmonica ma anche al gruppo folkloristico Traditions Valdôtaines, di cui era stato direttore, per proseguire con i cori di Valtournenche e il coro Enel e la sua scuola di musica di fisarmonica diventata poi la School Music Lady Barbara.

«Dopo una lunga pausa - dichiara l’assessora alla Promozione turistica, Alina Sapinet - siamo felici di festeggiare l’atteso ritorno in piazza Chanoux della festa delle fisarmoniche che rende omaggio allo strumento più amato e presente nella cultura popolare valdostana, simbolo dei momenti di gioia, condivisione e amicizia che unisce le generazioni attraverso un filo ininterrotto di musica e tradizione. La festa sarà l’occasione per ascoltare grandi interpreti dello strumento, ma anche per apprezzare i giovani musicisti delle scuole valdostane e riunire la comunità in una giornata di allegria all’insegna della buona musica e del piacere di stare insieme».