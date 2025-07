Aosta: Una città che si muove: nuovi progetti, attenzione ai giovani e lavori concreti

Con una serie di deliberazioni approvate nei giorni scorsi, la Giunta comunale di Aosta ha confermato il proprio impegno verso una città più accogliente, inclusiva e dinamica. Le decisioni spaziano da progetti europei di integrazione a interventi di manutenzione urbana, passando per le attività estive dedicate ai minori e i grandi eventi in arrivo con le Olimpiadi invernali del 2026.

Tra le misure più significative figura l’approvazione della bozza di accordo per l’attuazione del progetto “LGNET3”, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Si tratta di un’iniziativa che punta a favorire percorsi di inclusione e sostegno per le persone migranti, in collaborazione con soggetti ammessi alla fase di co-progettazione. Il progetto si concluderà nei primi mesi del 2027 e sarà presentato ufficialmente durante una prossima conferenza stampa.

Sul fronte del benessere giovanile, la Giunta ha tracciato gli indirizzi per l’organizzazione dei soggiorni marini per minori dell’estate 2025. L’iniziativa, rivolta prioritariamente ai residenti del comune di Aosta, prevede due turni di colonia marina per un totale di 60 bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni. Il soggiorno si svolgerà in due fasi, dal 1° al 10 agosto e dal 17 al 26 agosto. La tariffa piena, pari a 1.055 euro per 9 notti e 10 giorni, sarà coperta in parte dalle famiglie con una compartecipazione ridotta: 400 euro per Isee inferiori a 18 mila euro e 500 euro per Isee superiori. Un’occasione educativa e ricreativa importante, pensata per sostenere anche i nuclei familiari in difficoltà economica.

Un’altra data da segnare in agenda è il 12 gennaio 2026, quando la città di Aosta accoglierà la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. La Giunta ha approvato la bozza di accordo di collaborazione con la Regione e la Fondazione Milano-Cortina 2026 per organizzare l’arrivo della torcia dopo un percorso di oltre 12 mila chilometri. Quel giorno, la città sarà protagonista di un momento altamente simbolico: l’accensione del braciere olimpico, per il quale sono attualmente in lizza due location suggestive, il Jardin de l’Autonomie e piazza Arco d’Augusto.

In vista della prossima stagione autunnale-invernale, è stata inoltre individuata piazza Narbonne come nuova sede della pista di pattinaggio su ghiaccio, considerando che piazza Chanoux ospiterà nuovamente il Marché Vert Noël. Un modo per garantire continuità alle tradizioni invernali, distribuendo gli eventi sul territorio cittadino e valorizzando altre aree del centro.

Infine, ma non per importanza, la Giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per il rifacimento delle pavimentazioni stradali in diverse zone, in particolare nelle aree collinari, con un investimento di oltre 400 mila euro. I lavori interesseranno via Vaccari, via Rey (lato Est), via dei Cappuccini, l’invaso di Entrebin, la frazione Signayes-Gioannet, via Passerin d’Entrèves, le frazioni Excenex-Champ de la Croix e Porossan-Les Arsins, fino alla regione Borgnalle. Il progetto, redatto internamente dagli uffici tecnici comunali, conferma la volontà di intervenire in modo capillare sul territorio, migliorando la sicurezza e la qualità della viabilità anche nelle zone meno centrali.

Dall’inclusione sociale alle opportunità per i giovani, dallo sport alle infrastrutture, la settimana amministrativa si chiude con un pacchetto di decisioni che mostrano una direzione chiara: costruire un’Aosta attenta alle persone, capace di accogliere, crescere e ospitare eventi di rilievo internazionale.